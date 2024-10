Il 27 ottobre 1961 il primo lancio del razzo Saturn I, un passo cruciale per il Programma Apollo

MeteoWeb

Il 27 ottobre 1961 la NASA segnò una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio del primo razzo Saturn I, il prototipo di un sistema di lancio che sarebbe stato fondamentale per il futuro Programma Apollo. Il Saturn I, lanciato dal Kennedy Space Center, rappresentava una delle risposte dell’America alla corsa allo Spazio e all’obiettivo ambizioso di portare l’uomo sulla Luna entro la fine del decennio.

Questo primo volo, chiamato SA-1, fu concepito come un test per verificare le capacità strutturali del razzo e la sua capacità di supportare i payload previsti per future missioni lunari. Alto circa 49 metri e dotato di una potenza mai vista prima, il Saturn I usò una configurazione innovativa di propulsori che, una volta affinata, sarebbe stata implementata nei successivi lanci del Programma Apollo.

Il successo del lancio del Saturn I rappresentò una vittoria tecnologica e psicologica per la NASA e per gli Stati Uniti, dimostrando l’efficacia del progetto e delle risorse impiegate. Questo primo passo contribuì a definire il futuro della NASA e a tracciare la strada verso l’iconica missione dell’Apollo 11 nel 1969, con l’allunaggio del primo uomo sulla Luna.

