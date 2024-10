Il 29 ottobre 1969 il primo messaggio su Internet, la rete andò in crash

MeteoWeb

Il 29 ottobre 1969 è una data storica per la nascita di Internet: in quel giorno, Charley Kline, uno studente dell’Università della California, tenta di inviare il messaggio “login” a un computer dello Stanford Research Institute tramite Arpanet, il precursore dell’Internet moderno. Tuttavia, il sistema va in crash dopo che Kline preme la lettera “o”, e solo le lettere “lo” vengono inizialmente ricevute dal professor Bill Duval a Stanford. Questo “lo” diventa così il primo messaggio mai trasmesso su Internet. Circa un’ora dopo, il messaggio completo viene inviato con successo.

Nel 1969, solo 4 università avevano computer collegati alla rete, che serviva il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per lo sviluppo di nuove tecnologie militari. Due anni più tardi, nel 1971, Ray Tomlinson invia la prima e-mail, e nel 1989 Tim Berners-Lee teorizza il World Wide Web al CERN di Ginevra, con la prima pagina pubblicata nel 1991.

