Il 3 dicembre torna in volo Vega C, lancerà una nuova Sentinella della Terra

Il lancio del satellite Sentinel-1C, parte del programma Copernicus della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è previsto per il 3 dicembre. Il satellite sarà portato in orbita dal razzo Vega C, sviluppato dall’azienda italiana Avio, segnando il 3° volo di questa versione del vettore e il suo ritorno al volo dopo quasi due anni di inattività. Il precedente lancio era fallito a causa di un guasto al motore Zefiro 40. Il lancio avverrà dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, alle 22:20 ora italiana, e terminerà 1 ora e 43 minuti dopo con il posizionamento del satellite su un’orbita elio-sincrona a circa 700 km di altitudine.

Sentinel-1C, sviluppato da Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), garantirà la continuità del monitoraggio svolto dai suoi predecessori Sentinel-1A e 1B, raccogliendo dati fondamentali per l’osservazione della deforestazione, lo stato dei ghiacci, l’attività umana in mare, i movimenti del suolo e i vulcani. Equipaggiato con un radar ad apertura sintetica (SAR), il satellite può operare in ogni condizione meteo, sia di giorno che di notte. Il lancio di Sentinel-1C è particolarmente importante poiché Sentinel-1B ha smesso di funzionare, e con questo lancio si tornerà ad avere due satelliti Sentinel-1 pienamente operativi.

