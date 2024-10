Il 4 ottobre 1957 il lancio di Sputnik 1, il primo satellite artificiale a orbitare attorno alla Terra

MeteoWeb

Il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica lanciò Sputnik 1, il primo satellite artificiale a orbitare attorno alla Terra. Con un peso di circa 83 kg e un diametro di soli 58 cm, Sputnik 1 fu una meraviglia tecnologica che sorprese il mondo intero. Equipaggiato con semplici trasmettitori radio, il satellite emetteva segnali che potevano essere captati da qualsiasi stazione di ricezione radio sulla Terra. Questo segnale, un bip bip costante, divenne un simbolo dell’inizio dell’era spaziale.

Il lancio segnò l’inizio di una nuova fase della competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, conosciuta come “Corsa allo Spazio“. Gli USA, colti di sorpresa, accelerarono i propri sforzi per sviluppare tecnologie spaziali e lanciare un proprio satellite, culminando nella creazione della NASA l’anno successivo.

Oltre alla competizione geopolitica, Sputnik 1 rappresentò un progresso scientifico straordinario. La sua orbita fornì preziosi dati sull’atmosfera terrestre e dimostrò che i viaggi spaziali erano possibili, aprendo la strada a future missioni spaziali con equipaggio, come il volo di Yuri Gagarin nel 1961 e, infine, l’allunaggio del 1969. Sputnik 1 non fu solo un satellite: fu l’inizio di una nuova era per l’esplorazione dello Spazio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.