Il 4 ottobre 1959 Luna 3 invia le prime foto della faccia nascosta del nostro satellite

Il 4 ottobre 1959 l’Unione Sovietica raggiunse un’altra pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale con la missione Luna 3, che trasmise per la prima volta immagini della faccia nascosta del nostro satellite. Questo evento straordinario fornì all’umanità un primo sguardo su una parte del nostro satellite naturale che, fino a quel momento, era rimasta totalmente sconosciuta, in quanto invisibile dalla Terra a causa della rotazione sincrona della Luna.

Luna 3 era una sonda spaziale automatica, progettata per sorvolare il lato opposto del satellite e scattare fotografie. Il veicolo spaziale scattò un totale di 29 immagini, coprendo circa il 70% della faccia nascosta. Sebbene la qualità delle immagini fosse bassa rispetto agli standard moderni, rappresentarono una scoperta sensazionale. Le fotografie rivelarono una superficie sorprendentemente diversa da quella visibile dalla Terra, caratterizzata da un minor numero di “mari” lunari (ampie pianure basaltiche) e una maggiore presenza di crateri.

Questo successo sovietico accelerò ulteriormente la competizione spaziale tra Stati Uniti e URSS, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie per l’esplorazione del Sistema Solare. Le immagini di Luna 3 furono un primo passo cruciale per comprendere meglio la formazione e l’evoluzione della Luna, aprendo nuove prospettive per le future missioni spaziali.

