A Roma dal 15 novembre termosifoni accesi

I termosifoni a Roma verranno accesi dal 15 novembre fino al 7 aprile, con un massimo di 11 ore di funzionamento giornaliere, dalle 5 alle 23. Questa decisione è stata presa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha firmato l’Ordinanza (n.124 del 30 ottobre 2024) per disciplinare l’accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale 2024-2025. L’ordinanza stabilisce i tempi, gli orari e le temperature di funzionamento degli impianti termici, rispondendo così alle necessità di contenimento energetico e protezione dell’ambiente.

L’ordinanza prevede una riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel Dpr n. 74/2013. In particolare, la temperatura massima consentita negli edifici per attività industriali, artigianali e affini è fissata a 17°C (+2°C di tolleranza), mentre per gli altri edifici il limite è di 19°C (+2°C di tolleranza). Tuttavia, sono previste deroghe per specifiche categorie di edifici: le restrizioni riguardanti il periodo e le ore di accensione non si applicano a strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, nonché a sedi diplomatiche non situate in edifici condominiali.

