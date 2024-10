Acri, disperso anziano di 85 anni durante ricerca di funghi: soccorsi in azione

MeteoWeb

Un pomeriggio intenso per i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS. Martedì 8 ottobre, dopo una prima allerta ricevuta nel primo pomeriggio per il soccorso di tre dispersi nella zona di Fossiata, all’interno del Parco Nazionale della Sila, la squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza è riuscita a risolvere la situazione.

Poco dopo, è sopraggiunta una nuova segnalazione da parte della Prefettura di Cosenza, riguardante un fungaiolo disperso in una zona impervia del comune di Acri. L’uomo, un anziano di 85 anni, era uscito la mattina in compagnia del nipote per raccogliere funghi, ma non ha fatto ritorno a casa.

Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso, con il coinvolgimento di una squadra di tecnici del CNSAS Calabria, supportata da tecnici del SAGF.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.