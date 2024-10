Al via l’addestramento della Riserva Astronauti ESA, il futuro dell’esplorazione spaziale

MeteoWeb

Ieri presso il Centro Europeo degli Astronauti (EAC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è iniziato il primo programma di addestramento per la Riserva Astronauti dell’ESA. Cinque membri della riserva, selezionati tra i migliori candidati europei, sono pronti a intraprendere due mesi di intenso addestramento che li preparerà per missioni spaziali e attività di ricerca scientifica.

I partecipanti, provenienti da vari Paesi europei, includono Sara García Alonso (Spagna), Andrea Patassa (Italia), Arnaud Prost (Francia), Amelie Schoenenwald (Germania) e Aleš Svoboda (Repubblica Ceca). Il programma rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze tecniche e operative fondamentali per affrontare le sfide dell’esplorazione spaziale.

Un addestramento intenso e multidisciplinare

Durante il programma, gli astronauti riserva seguiranno un percorso formativo simile a quello che viene svolto dagli astronauti di carriera. Gli addestramenti includeranno una serie di moduli che spaziano dalle conoscenze tecniche sui sistemi delle navicelle spaziali alle capacità di sopravvivenza, essenziali per affrontare ambienti ostili. In particolare, sono previste esercitazioni in acqua e in condizioni invernali estreme, per simulare gli scenari di difficoltà e adattamento che gli astronauti possono incontrare nello Spazio o durante le fasi di rientro.

Una parte essenziale dell’addestramento sarà dedicata alla preparazione per le passeggiate spaziali. Per questo, i membri della riserva parteciperanno a sessioni di immersione nella Neutral Buoyancy Facility dell’ESA, una piscina progettata per simulare l’assenza di peso e le condizioni di una passeggiata spaziale. Questa esperienza immersiva consente agli astronauti di familiarizzare con i movimenti e le manovre necessarie per operare all’esterno delle navicelle, come le riparazioni o l’installazione di strumentazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il futuro della Riserva Astronauti ESA

Oltre a questo gruppo, nel gennaio 2025 inizierà l’addestramento della seconda metà della riserva astronauti, che include membri provenienti dal Regno Unito, Italia e Austria, come Meganne Christian, Anthea Comellini, John McFall e Carmen Possnig. La formazione continua e altamente specializzata di questi astronauti dimostra l’impegno dell’ESA nel sostenere le ambizioni dell’Europa nel campo del volo umano e dell’esplorazione spaziale.

Attraverso questa riserva, l’ESA rafforza le sue capacità di rispondere prontamente alle missioni e alle esigenze future dell’esplorazione spaziale, garantendo al contempo la disponibilità di astronauti addestrati e pronti a partecipare a missioni cruciali per l’avanzamento della scienza e della tecnologia spaziale europea.

