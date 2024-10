Addio scatolette: sulla Luna si mangerà carne fresca coltivata in loco

MeteoWeb

La prospettiva di coltivare carne sulla Luna non è più relegata alla fantascienza, ma si avvicina sempre più alla realtà, grazie ai progressi della scienza e al crescente impegno della comunità internazionale. Questa ambiziosa idea, promossa da recenti progetti scientifici, potrebbe rivoluzionare l’approccio alla sostenibilità alimentare per le missioni spaziali a lungo termine, come quelle pianificate per la Luna e Marte.

La necessità di sviluppare sistemi alimentari autonomi e sostenibili nello spazio è chiara: le missioni prolungate richiedono soluzioni innovative, poiché trasportare ingenti quantità di cibo dalla Terra risulta impraticabile a causa degli elevati costi, delle limitazioni di spazio e peso, e della breve durata di conservazione dei cibi preconfezionati. Per garantire una dieta sostenibile e continua agli astronauti, la produzione in situ di alimenti freschi si rivela cruciale.

Una delle risposte a questa sfida è l’agricoltura cellulare, una tecnica che permette di ottenere carne partendo da cellule animali coltivate in bioreattori. In pratica, da un piccolissimo campione di cellule muscolari, di appena 0,5 grammi, è possibile produrre fino a 80.000 hamburger grazie a un sistema di crescita in laboratorio. Questo metodo innovativo non solo riduce la necessità di allevamenti su larga scala, ma rappresenta anche un’alternativa sostenibile e etica alla produzione di carne convenzionale, rispondendo alle esigenze di un’industria più rispettosa dell’ambiente.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente investito in due progetti di ricerca per valutare la possibilità di coltivare carne nello spazio. Due team, uno tedesco e uno britannico, sono stati incaricati di progettare e sviluppare bioreattori adattabili all’ambiente lunare. Il primo team, formato dalla collaborazione tra la società tedesca Yuri e l’Università di Reutlingen, si affianca agli sforzi di un gruppo britannico composto da Kayser Space, Cellular Agriculture e Campden BRI, impegnati nello sviluppo di soluzioni avanzate per la produzione alimentare nello spazio.

I primi risultati sono incoraggianti: entrambi i team hanno dimostrato la fattibilità tecnica della coltivazione di carne nello spazio e hanno suggerito una serie di ricerche ulteriori per affrontare le sfide tecnologiche ancora irrisolte. Questa innovazione potrebbe trasformare non solo le future missioni spaziali, ma anche il nostro modo di produrre carne sulla Terra, aprendo la strada a una produzione alimentare più sostenibile anche nel contesto terrestre.

L’idea di coltivare carne sulla Luna sta dunque guadagnando terreno, avvicinando l’umanità a un futuro in cui il sostentamento delle missioni spaziali sarà non solo possibile, ma anche eticamente e ambientalmente responsabile. non è più relegata alla fantascienza, ma si avvicina sempre più alla realtà, grazie ai progressi della scienza e al crescente impegno della comunità internazionale. Questa ambiziosa idea, promossa da recenti progetti scientifici, potrebbe rivoluzionare l’approccio alla sostenibilità alimentare per le missioni spaziali a lungo termine, come quelle pianificate per la Luna e Marte.

La necessità di sviluppare sistemi alimentari autonomi e sostenibili nello spazio è chiara: le missioni prolungate richiedono soluzioni innovative, poiché trasportare ingenti quantità di cibo dalla Terra risulta impraticabile a causa degli elevati costi, delle limitazioni di spazio e peso, e della breve durata di conservazione dei cibi preconfezionati. Per garantire una dieta sostenibile e continua agli astronauti, la produzione in situ di alimenti freschi si rivela cruciale.

Una delle risposte a questa sfida è l’agricoltura cellulare, una tecnica che permette di ottenere carne partendo da cellule animali coltivate in bioreattori. In pratica, da un piccolissimo campione di cellule muscolari, di appena 0,5 grammi, è possibile produrre fino a 80.000 hamburger grazie a un sistema di crescita in laboratorio. Questo metodo innovativo non solo riduce la necessità di allevamenti su larga scala, ma rappresenta anche un’alternativa sostenibile e etica alla produzione di carne convenzionale, rispondendo alle esigenze di un’industria più rispettosa dell’ambiente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.