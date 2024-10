Africa, alluvioni senza precedenti: “situazione grave e devastante”

MeteoWeb

Ogni anno, da 12 anni a questa parte, per Idris Egbunu si ripete sempre la stessa storia: la stagione delle piogge fa straripare il fiume Niger e le acque invadono la sua casa nella Nigeria centrale per diverse settimane, costringendo il pensionato 67enne a rifugiarsi dai vicini, prima di tornare a casa e scoprire che il danno è stato fatto. La casa ha dovuto essere ripulita, disinfestata per evitare la diffusione di malattie, riparata, ridipinta e trasferita fino alla prossima stagione delle piogge e alla prossima alluvione, quasi inevitabile nella regione di Lokoja, nello Stato centrale di Kogi, dove si incontrano il terzo fiume più lungo dell’Africa e il suo principale affluente, il Benue.

In Nigeria, come altrove in Africa, il cambiamento climatico sta esacerbando le variazioni dei monsoni. I disastri naturali si moltiplicano, minacciando la sopravvivenza di milioni di abitanti le cui case sono state danneggiate o distrutte e i cui raccolti agricoli sono stati devastati, mettendo a rischio la sicurezza alimentare regionale. Le piogge torrenziali e le gravi inondazioni hanno colpito finora circa 6,9 milioni di persone in Africa occidentale e centrale nel 2024, secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). Secondo i residenti dei quartieri colpiti di Lokoja e della sua periferia, nonché le autorità, le prime inondazioni hanno iniziato a colpire lo Stato di Kogi nel 2012 e da allora si sono ripetute anno dopo anno.

Le peggiori inondazioni

Nel 2022, l’intera Nigeria ha vissuto le peggiori inondazioni dell’ultimo decennio, che hanno causato la morte di oltre 500 persone e lo sfollamento di 1,4 milioni. Lo scorso settembre, la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, è stata ricoperta per quasi metà dall’acqua durante la notte. Sandra Musa, consulente del governatore di Kogi per la SEMA, l’agenzia di soccorso locale, ritiene che quest’anno la situazione non abbia ancora raggiunto il livello di due anni fa, ma che sia “molto grave” e “seriamente devastante”.

“Di solito in questo periodo dell’anno il livello dell’acqua scende, ma qui sta salendo di nuovo”, ha spiegato, stimando che due milioni di persone nello Stato di Kogi sono state colpite dalle inondazioni. Fatima Bilyaminu, madre e negoziante di 31 anni, può raggiungere la sua casa nel quartiere Adankolo di Lokoja solo in barca. L’acqua fangosa del Niger sale quasi fino alle finestre e i giacinti d’acqua si affollano contro la facciata fatiscente. “Ho perso tutto. Il mio letto, la mia poltrona, il mio armadio, l’attrezzatura da cucina, il mio generatore e tutto il resto”, lamenta la donna che è già stata alluvionata in passato. Ma “non avendo un altro posto dove andare” e “non avendo soldi per affittare un’altra casa“, non ha altra scelta che tenere il suo piccolo edificio di cemento con un tetto di latta e ripararlo, alluvione dopo alluvione. Ma la struttura delle case sta lottando per far fronte alle ripetute infiltrazioni d’acqua, e grandi crepe stanno scheggiando alcune delle facciate. Altre stanno iniziando a crollare parzialmente. Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale, l’Africa rimane altamente vulnerabile ai cambiamenti climatici, anche se contribuisce solo al 4% delle emissioni globali di gas serra.

Il 2024 l’anno più caldo

Il 2024 sarà l’anno più caldo del mondo, dopo l’anno record del 2023. “Quest’anno è stato particolare in termini di quantità di precipitazioni, con molti eventi estremi, che sono una delle manifestazioni del cambiamento climatico”, spiega Aïda Diongue-Niang, dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Nel Sahel, le precipitazioni sono state “senza precedenti” in termini di volume, intensità e durata, osserva Amadou Diakité, responsabile del dipartimento Osservazioni e previsioni meteorologiche del Mali Météo. In Niger, alcune regioni hanno registrato “fino al 200%” di pioggia in più rispetto agli anni precedenti, secondo il servizio meteorologico nazionale, e le acque hanno messo in pericolo il centro storico di Agadez, patrimonio mondiale dell’UNESCO nel nord desertico.

In Ciad, le piogge torrenziali da luglio hanno ucciso almeno 576 persone e colpito 1,9 milioni, pari al 10,2% della popolazione, secondo un rapporto pubblicato dall’Ocha. In Camerun, “le piogge torrenziali hanno distrutto più di 56.000 case, inondato decine di migliaia di ettari di coltivazioni e causato la perdita di migliaia di animali”, secondo l’Ocha. Le città di Monrovia, in Liberia, e Conakry, in Guinea, hanno visto le acque fangose invadere le strade, facendo emergere l’idea di spostare la capitale liberiana. Interi quartieri di Bamako, in Mali, sono stati sommersi dall’acqua, che ha prosciugato i rifiuti e il contenuto delle fosse settiche. Ad agosto, il peso dell’acqua ha causato il crollo del tetto del secolare Tombeau des Askia.

Posticipato l’anno scolastico

In diversi Paesi, l’inizio dell’anno scolastico è stato posticipato. “Prima avevamo un ciclo decennale di inondazioni, che ora è diventato un ciclo annuale”, afferma Clair Barnes, ricercatore presso l’Environmental Policy Centre dell’Imperial College di Londra. “Dobbiamo prepararci a un numero maggiore di inondazioni. E la situazione non potrà che peggiorare se continueremo a bruciare combustibili fossili”, teme. Con l’aumento delle temperature globali, gli eventi estremi aumenteranno di frequenza e intensità. Gli esperti stimano che entro il 2030, fino a 118 milioni di africani molto poveri (con un reddito inferiore a 2 dollari al giorno) saranno esposti a siccità, inondazioni e caldo estremo. In Africa, dove la popolazione è molto numerosa, “l’insediamento incontrollato di popolazioni sulle rive dei fiumi, con la conseguente distruzione della vegetazione” aumenta il rischio di inondazioni, secondo Youssouf Sané, dell’Agenzia nazionale per l’aviazione civile e la meteorologia del Senegal, che si aspetta che i governi “integrino questo aspetto del cambiamento climatico nell’urbanizzazione”. Tuttavia, “l’unico modo” per ridurre l’incidenza di questi eventi estremi è “limitare le emissioni di gas serra, e questo non dipende dalla regione, ma dall’intera umanità”, insiste Aïda Diongue-Niang dell’IPCC.

