Aggiornamenti Meteo: scongiurata l’ondata di freddo per Halloween

MeteoWeb

Le previsioni per il periodo di Halloween e il Ponte di Ognissanti hanno subito un importante aggiornamento. Fino a pochi giorni fa, i principali centri di calcolo europei e americani avevano previsto l’arrivo di un’ondata di freddo significativo in discesa dal Nord Europa, con la possibilità di neve a bassa quota. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti meteorologici hanno rivisto questa ipotesi, lasciando spazio a uno scenario meno rigido ma comunque perturbato.

In effetti, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, l’Italia potrebbe essere interessata dall’arrivo di correnti fredde e instabili, ma non da un’irruzione polare vera e propria. Questo significa che, pur in presenza di un possibile ciclone mediterraneo, non ci saranno gli estremi fenomeni freddi inizialmente attesi. Il maltempo continuerà a caratterizzare il mese di ottobre, già segnato da abbondanti precipitazioni che hanno causato alluvioni in regioni come Emilia Romagna, Liguria e Sicilia.

Per quanto riguarda il giorno di Halloween, giovedì 31 ottobre, il tempo sarà probabilmente instabile, soprattutto al Sud e sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove sono attese piogge sparse e temperature in linea con la media stagionale o leggermente inferiori a causa delle precipitazioni. Nel resto del Paese, il tempo potrebbe risultare più soleggiato, ma nelle pianure del Nord si potrebbe assistere alla formazione delle prime nebbie stagionali, un segno evidente che l’autunno è entrato nel vivo.

L’attenzione, tuttavia, si sposta verso il Ponte di Ognissanti, dal 1° al 3 novembre. Secondo le proiezioni attuali, non è esclusa la possibilità di una nuova fase climatica più fredda e perturbata. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa potrebbe portare a un nuovo peggioramento, con piogge diffuse su gran parte del Paese e la possibilità di nevicate a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali. Questo scenario resta ancora da confermare, ma è possibile che il Ponte di Ognissanti sia caratterizzato da un clima autunnale instabile e, in alcune aree, anche freddo.

In sintesi, mentre inizialmente si era previsto un Halloween al freddo con l’arrivo di correnti polari, gli ultimi aggiornamenti meteo suggeriscono un quadro meno rigido ma comunque perturbato. Il maltempo continuerà a interessare il Sud e le isole maggiori, con un possibile ritorno delle piogge e della neve a bassa quota durante il Ponte di Ognissanti, specialmente al Nord. Rimane l’incognita delle temperature, che potrebbero scendere ulteriormente in caso di conferma dell’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.