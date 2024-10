Agricoltura automatica e sostenibilità: come l’automazione impatta su raccolti e lavoratori

MeteoWeb

Con l’avvento della tecnologia autonoma, l’agricoltura sta affrontando una trasformazione profonda che potrebbe cambiare il futuro dei raccolti e del lavoro nei campi. In questo nuovo scenario, tecnologie avanzate e sistemi di automazione promettono di rispondere a numerose sfide, come la carenza di manodopera, l’efficienza delle risorse e la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Tuttavia, questa evoluzione porta con sé anche preoccupazioni per i lavoratori agricoli, che temono di essere sostituiti dalle macchine.

Jeremy Ford, un agricoltore della Florida, rappresenta l’ideale di un’agricoltura più sostenibile ed efficiente. Dopo anni di irrigazione tradizionale, Ford ha installato un sistema automatico alimentato da energia solare, che irriga le piante solo quando necessario. Questo sistema non solo riduce il consumo d’acqua, ma abbassa anche i costi operativi, dimostrando come l’automazione possa ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura.

Soluzioni tecnologiche per la carenza di manodopera

Negli ultimi anni, molte aziende hanno sviluppato strumenti automatizzati per semplificare il lavoro agricolo, cercando di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoratori stagionali. In Vermont, ad esempio, l’agricoltore Will Brigham utilizza un sistema di monitoraggio basato sull’intelligenza artificiale, Farmblox, che rileva automaticamente perdite nei tubi usati nella produzione di sciroppo d’acero. Questo tipo di automazione, pensato per lavori specifici e spesso difficili, sta rapidamente conquistando l’interesse dei produttori, soprattutto in aree soggette a condizioni climatiche estreme.

Le sfide ed i limiti dell’automazione

Nonostante i vantaggi, molti agricoltori e lavoratori rimangono scettici. Frank James, direttore di Dakota Rural Action, teme che l’automazione possa ridurre il legame tra agricoltori e la loro terra. Alcuni compiti, come la gestione della qualità del suolo e delle colture, richiedono una competenza umana che le macchine attuali non possono replicare. In questo contesto, l’automazione può semplificare alcune attività ma non può sostituire completamente la presenza umana.

Con l’aumento delle tecnologie autonome, cresce anche la preoccupazione tra i lavoratori agricoli. Molti temono non solo di perdere il lavoro, ma anche di vedere i propri diritti messi in secondo piano. Luis Jimenez, un lavoratore agricolo a New York, racconta di come la tecnologia di monitoraggio, usata per identificare infezioni nei bovini, può ridurre la necessità di manodopera, aumentando la pressione sui lavoratori che rimangono. Inoltre, l’uso di telecamere e sensori per monitorare la produttività può creare un ambiente di lavoro più stressante, dove la paura di essere sostituiti da una macchina è sempre presente.

Il futuro dell’agricoltura autonoma

La ricerca sulla robotica agricola, come quella condotta dall’ingegnere biologico Xin Zhang, punta a sviluppare robot in grado di raccogliere frutti delicati senza danneggiarli. Tuttavia, tecnologie di questo tipo richiedono ingenti investimenti e test sul campo, il che significa che potrebbero passare anni prima che diventino accessibili a tutti. Nonostante il potenziale per aumentare la produttività, rimane il timore che il progresso tecnologico possa allontanare l’uomo dalla terra, riducendo il valore della relazione tra persone, colture e territorio.

