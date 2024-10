Agricoltura, accordo Italia-Egitto a sostegno del settore agroalimentare: continua il piano strategico

MeteoWeb

Un Protocollo d’Intesa per sostenere il settore agroalimentare in Egitto, con l’obiettivo di promuovere progetti ad alto impatto e sviluppare strumenti che facilitino l’accesso ai finanziamenti per le Piccole e Medie imprese egiziane del comparto agricolo, in particolare nell’ambito del microcredito. L’accordo, si legge in una nota, che si inserisce tra le iniziative promosse dal Governo italiano nell’ambito del Piano Mattei, è stato siglato ad Alessandria d’Egitto da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Alexbank, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, in presenza del ministro italiano dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del ministro dell’approvvigionamento e del commercio interno egiziano, Sherif Farouk, in occasione dell’evento Farmers Market promosso da Coldiretti e volto a sviluppare mercati alimentari locali.

L’iniziativa, oltre a delineare un quadro di collaborazione mirato a creare opportunità di finanziamento e cofinanziamento per le imprese del settore, punta anche a promuovere la collaborazione tra aziende egiziane e italiane, incentivando filiere sostenibili e valorizzando i settori di eccellenza di entrambi i Paesi.

I dettagli sull’accordo

In particolare, si legge ancora nella nota, le tre principali aree di cooperazione comprendono la creazione di strumenti di garanzia con forme di assistenza tecnica per le imprese locali, lo sviluppo di iniziative di co-finanziamento per progetti ad alto impatto con risorse fornite da entrambe le istituzioni, e la promozione di eventi di matchmaking tra aziende egiziane e italiane, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi commerciali.

L’accordo, siglato sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, si inserisce nel quadro del partenariato strategico tra Egitto e Unione Europea, e si colloca nel contesto di un crescente interesse di Italia ed Egitto a rafforzare la collaborazione in settori strategici come l’agroalimentare. In particolare, l’intesa è parte delle iniziative promosse dal Governo italiano nell’ambito del Piano Mattei ed era stata annunciata nel corso della visita del Presidente del Consiglio al Cairo il 17 marzo 2024 assieme ad altre intese siglate tra le istituzioni finanziarie del Sistema Paese e le Istituzioni finanziarie locali.

