Un albero che viene dallo Spazio: un “Moon Tree” trova casa in California

A Lake Forest, in California, una scuola elementare ha accolto un albero davvero “fuori dal mondo”. Si tratta di un “Moon Tree“, una sequoia gigante coltivata da semi che hanno viaggiato nello Spazio durante la missione Artemis I della NASA, nel 2022. La Santiago STEAM Magnet Elementary School, una scuola con circa 500 studenti dalle elementari alle superiori, è stata scelta per piantare questo raro albero spaziale in un giardino a tema astronomico, decorato con pietre colorate dipinte dagli studenti.

Accompagnata da urla di gioia e applausi da parte degli alunni, alcuni dei quali vestiti con tute spaziali, la giovane sequoia è stata trasportata su un carretto e piantata con l’aiuto degli studenti armati di pale.

Non è la prima volta che semi viaggiano nello Spazio per poi essere piantati sulla Terra. Nel 1971, durante la missione Apollo 14, un astronauta, che in precedenza aveva lavorato per il Servizio Forestale degli Stati Uniti, portò nello Spazio dei semi che divennero poi la prima generazione di “Moon Trees“. Quegli alberi furono piantati in vari stati, da Washington all’Alabama, spesso presso monumenti nazionali. Questa volta, però, la NASA ha scelto di distribuire i semi agli istituti scolastici e ai musei, con l’obiettivo di promuovere l’educazione scientifica e la conservazione della natura.

Paul Propster, responsabile della comunicazione narrativa presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha spiegato che l’iniziativa mira a “connettere la prossima generazione di esploratori” attraverso un simbolo tangibile del legame tra Terra e Spazio. Anche se non è ancora chiaro se il viaggio nello Spazio influisca sulla crescita delle piante, gli scienziati stanno continuando a studiare questo aspetto.

Nel 2022, la NASA e il Servizio Forestale statunitense hanno inviato quasi 2mila semi di 5 specie diverse a bordo della navicella spaziale Orion, che ha orbitato intorno alla Luna per circa 4 settimane. I semi, una volta tornati sulla Terra, sono stati piantati. Questi giovani alberi sono stati distribuiti al pubblico attraverso un processo di candidatura e circa 150 piantine sono già state inviate a scuole e musei all’inizio di quest’anno, con una seconda ondata di distribuzione prevista per l’autunno.

L’albero della scuola Santiago è stato piantato in un giardino esterno a tema spaziale, circondato da pietre colorate dipinte dagli studenti, e si prevede che crescerà accanto a un gruppo di eucalipti che già ombreggiano il campus. Per aiutare gli studenti a immaginare la crescita futura della sequoia, delle corde colorate sono state posate sul terreno per mostrare quanto l’albero potrebbe crescere nei prossimi 50 e persino 500 anni.

Grazie a questa iniziativa, la speranza è che la sequoia spaziale non solo diventi un imponente monumento verde, ma anche un simbolo duraturo dell’importanza della scienza e dell’esplorazione spaziale per le generazioni future.

