L’allarme sul nucleare nordcoreano: la denuncia sulle attività missilistiche e la collaborazione con la Russia

“L’atteggiamento della Corea del Nord e l’utilizzo dell’arma nucleare, così come le prove che il regime ha effettuato stanno preoccupando non solo il G7, non solo la Nato, ma l’intera comunità internazionale”. Sono le dichiarazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della conferenza stampa del G7 a Napoli. “Non si esce da nessuna delle crisi senza un grandissimo impegno internazionale che coinvolga più paesi possibili”.

“Condanniamo i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord – si legge nel testo -. Ribadiamo il nostro appello per uno smantellamento completo, verificabile e irreversibile di tutti i programmi di armi di distruzione di massa e missilistici della Corea del Nord. Condanniamo anche la crescente cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia, tra cui l’esportazione della Corea del Nord e l’approvvigionamento da parte della Russia di missili balistici nordcoreani in diretta violazione delle pertinenti UNSCR, nonché l’uso di questi missili da parte della Russia contro l’Ucraina. Siamo preoccupati per il potenziale di qualsiasi trasferimento di tecnologia nucleare o missilistica alla Corea del Nord, che viola anche le pertinenti UNSCR”.

