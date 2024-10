Allarme spaziale: come Spaceguard ci protegge dall’apocalisse cosmica

MeteoWeb

Il programma Spaceguard della NASA rappresenta un pilastro fondamentale nella difesa planetaria, con l’obiettivo di individuare, studiare e mitigare i potenziali rischi legati agli oggetti near-Earth (NEO), tra cui asteroidi e comete che potrebbero minacciare il nostro pianeta. La missione di Spaceguard si articola in più fasi. Il primo obiettivo è identificare e catalogare il maggior numero possibile di NEO potenzialmente pericolosi.

Questo consente di creare un registro dettagliato degli oggetti che si avvicinano all’orbita terrestre, fornendo una base solida per le successive analisi. La NASA si dedica a determinare le proprietà fisiche e le orbite di questi corpi celesti, monitorandone i movimenti con estrema precisione. Attraverso tali studi, il programma può stimare con maggiore accuratezza il rischio di impatto con la Terra e sviluppare piani di intervento.

Spaceguard utilizza una rete avanzata di strumenti per rilevare e analizzare i NEO. Tra questi, i telescopi terrestri svolgono un ruolo primario, scrutando ampie porzioni di cielo per identificare oggetti nuovi e monitorare quelli già noti. Anche i telescopi spaziali, come la missione NEOWISE, contribuiscono a questa attività, ampliando la copertura di osservazione e fornendo immagini che non risentono delle limitazioni atmosferiche terrestri. Il radar astronomico è un ulteriore supporto critico, consentendo di mappare in dettaglio l’orbita e le caratteristiche fisiche di ogni oggetto.

Una volta individuato un NEO, Spaceguard attua un rigoroso processo di follow-up. Gli oggetti vengono osservati ripetutamente per affinare i calcoli orbitali e minimizzare l’incertezza sulla loro traiettoria futura. Vengono eseguite analisi spettroscopiche e fotometriche per determinare la composizione e altre proprietà fisiche dei NEO, dati cruciali per eventuali missioni di deviazione o mitigazione in caso di rischio.

La collaborazione internazionale è un elemento chiave del programma. Spaceguard si coordina con il Minor Planet Center, il principale archivio mondiale di dati orbitali, e con agenzie spaziali e osservatori internazionali, facilitando un rapido scambio di informazioni. Questo approccio globale rende possibile una sorveglianza costante e condivisa dei rischi rappresentati dai NEO.

Guardando al futuro, la NASA punta a migliorare ulteriormente Spaceguard. Gli obiettivi includono l’aumento della capacità di rilevamento di oggetti più piccoli, lo sviluppo di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la caratterizzazione, e l’espansione della rete globale di osservazione. Questi sforzi garantiranno una protezione più solida e completa per il nostro pianeta.

Il programma Spaceguard rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza globale. Attraverso la sua continua ricerca e innovazione, la NASA contribuisce in modo decisivo alla prevenzione di possibili impatti di NEO, proteggendo così la Terra da minacce spaziali potenzialmente catastrofiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.