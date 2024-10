Allerta in Francia per l’ex uragano Kirk, un mese di pioggia in un giorno

MeteoWeb

La Francia è in stato di massima allerta meteo a causa dell’ex uragano Kirk, descritto come una “tempesta molto forte con piogge intense“, che minaccia 34 dipartimenti posti sotto vigilanza arancione. Si prevede che in alcune aree cadrà l’equivalente di un mese di pioggia in un solo giorno, su un asse che si estende dalla Vandea (Ovest) alla Champagne-Ardenne (Nord/Est), passando per la regione parigina.

Dei 34 dipartimenti interessati, 24 sono stati allertati per “piogge e alluvioni”, 10 per “forti venti”, e due per rischio di inondazioni, ossia quelli della Senna e Marna e della Vandea, come specificato nel bollettino odierno. Météo France segnala un rischio elevato di inondazioni, dovuto al fatto che il terreno è già molto umido a seguito di un settembre insolitamente piovoso.

Nel pomeriggio si prevedono raffiche di vento tra i 90 e i 110 km/h, interessando il Delfinato, il Lionese, la Loira e la Borgogna-Franca Contea, mentre sui Pirenei e nel Béarn sono attese raffiche fino a 120-150 km/h in vetta e 100-110 km/h in pianura.

Domani l’allerta arancione per inondazioni sarà ridotta a 19 regioni, concentrandosi principalmente su Île-de-France e Lorena (Est). La tempesta rappresenta l’ennesimo evento meteorologico di una stagione caratterizzata da piogge abbondanti su gran parte della Francia continentale. Con la fine di un settembre che si conferma il più piovoso degli ultimi 25 anni, la media annuale delle precipitazioni è stata già superata quasi ovunque nel Paese, da Nizza a Saint-Nazaire, da Strasburgo a Le Mans e Parigi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.