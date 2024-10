Allerta in India: in arrivo la tempesta Dana, evacuazioni di massa

MeteoWeb

Le autorità indiane hanno avviato un’operazione di evacuazione di massa e hanno chiuso le scuole in diverse regioni dell’Est del Paese in previsione dell’arrivo della tempesta tropicale Dana, che si sta intensificando nel Golfo del Bengala. Secondo il Dipartimento Meteorologico Indiano, la tempesta porterà venti che raggiungeranno i 100-110 km/h, con raffiche che potrebbero toccare i 120 km/h, man mano che si avvicina alla costa orientale, prevista per la fine della giornata di giovedì e l’inizio di venerdì.

Le condizioni meteo avverse hanno già iniziato a manifestarsi, con forti venti e piogge che hanno colpito lo Stato di Odisha. Le autorità hanno chiuso oltre 200 linee ferroviarie, sospeso i voli e avvertito i pescatori di non avventurarsi in mare. Il primo ministro di Odisha, Mohan Charan Majhi, ha dichiarato che circa 300mila persone sono già state evacuate da aree vulnerabili, con l’intenzione di portare in salvo oltre un milione di persone da 14 distretti a rischio.

Il monitoraggio della situazione continua, con l’allerta che si estende anche allo Stato del Bengala occidentale, dove sono previste forti piogge e venti, e dove le autorità sono pronte ad intervenire.

