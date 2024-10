Allerta Meteo a Terni: il sindaco Bandecchi dispone la chiusura delle scuole

MeteoWeb

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha emesso in serata un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune per la giornata di giovedì 3 ottobre. Il provvedimento, che coinvolge anche l’università, è stato deciso a causa dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e dell’allerta gialla per rischio idraulico, emesse dalla Protezione Civile regionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.