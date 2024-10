Allerta Meteo, allarme “forti piogge convettive”: Centro/Nord nel mirino, la MAPPA

MeteoWeb

Allerta Meteo per il Centro/Nord, per forti piogge convettive e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La rimonta di un’alta pressione di origine africana sul sud Italia garantirà la stabilizzazione dei profili atmosferici con bel tempo fino a basso Lazio e sud Sardegna, a causa dell’avvezione di aria più calda a media quota, causando lo spostamento verso nordovest della WCB. Contemporaneamente una depressione atlantica in discesa dal golfo di Biscaglia verso le Baleari incrementerà la forza di gradiente, mantenendo attive correnti sudoccidentali in quota a curvatura ciclonica sul mar Tirreno settentrionale, il centro Italia e nord Italia. Essa attirerà correnti umide e instabili di scirocco al suolo sul mar Tirreno nordorientale e, in serata, sulle coste del nordest. Tale sinottica sarà responsabile di forti piogge concentrate su alcune aree del Tirreno settentrionale e relative coste,” riporta il bollettino PRETEMP.

“Sulle coste di Corsica, Liguria di Levante e Toscana localmente gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere e superare i 150-200 mm/24 h, per tale motivo è stato emesso un livello 2 per forti piogge convettive,” sottolinea PRETEMP. “Un livello 1 per forti piogge convettive è stato emesso per appennino emiliano, Toscana interna, Umbria, Sardegna e alto Lazio e un livello 0 per parti di Lombardia, il Veneto, il Friuli, l’alto Adriatico e la Slovenia. Un livello 0 per trombe marine/landspout sarà valido per coste di Toscana e Sardegna settentrionale e, in serata, per basse pianure e coste di Veneto e Friuli“.

Allerta Meteo: livello 2 per Mar Tirreno, Corsica, Liguria di Levante, Toscana

“Sul mar Tirreno si è creata una zona di convergenza al suolo tra scirocco e tramontana/correnti da ovest, che è supportata a media quota da un LLJ umido e instabile da sudovest. Ciò risulta in una fascia con PWAT sui 30-35 mm, atmosfera satura, alta Theta e. Lungo la convergenza e a sud di essa il livello di CAPE 0-3 km raggiungerà 2-300 J/Kg, mentre il LLS sarà incrementato dallo scirocco: questi elementi fanno pensare a un maggior rischio di trombe marine su Toscana e Sardegna settentrionale,” riporta PRETEMP.

Durante la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, “si potranno generare sistemi temporaleschi autorigeneranti a più riprese lungo la zona il boundary tirrenico ad asse OSO/ENE, i quali scaricheranno prevalentemente in mare a nordovest della Sardegna, mentre altri si porteranno tra Liguria di levante e Toscana interessando soprattutto le zone costiere. La stazionarietà dei sistemi sarà favorita dallo scarso DLS e dalla perpendicolarità della convergenza rispetto alla catena appenninica, la quale favorirà stau con i sistemi che rimarranno attaccati alla zona di alimentazione in mare (back building)“.

Zone a livello 1

Sulle zone meridionali del livello 1 “tra Sardegna e Lazio saranno possibili forti piogge convettive, ma con minor probabilità nel corso della giornata per l’avanzamento dello strato di inibizione da sud; le zone interne del centro potrebbero essere interessate da forti piogge convettive localmente intense generate dalle code dei sistemi temporaleschi in Toscana“.

Nord/Est a livello 0

“Dopo una prima metà di giornata senza temporali, in serata lo scirocco raggiungerà le coste venete e friulane. Alcuni modelli simulano la formazione di nuclei temporaleschi isolati alla convergenza di esso con un barrier jet da nordest, unitamente a un incremento degli shear di basso livello e del CAPE nei primi 3 km. Questo aumenta il rischio di fenomeni vorticosi tra coste di Veneto e Friuli e relativo entroterra, unitamente a forti scrosci di pioggia,” conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in considerazione dell’allerta meteo per la giornata di oggi, 24 ottobre 2024, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.