Allerta Meteo Alto Adige, prorogato il codice arancione per inondazioni

In Alto Adige è stato prorogato oggi il livello di allerta meteo Alfa. La decisione è scaturita al termine della prevista conferenza di valutazione. Per la giornata odierna permane, su gran parte del territorio, il livello di allerta arancione per le inondazioni, mentre per i movimenti di massa e le colate detritiche il livello di allerta è stato declassato a giallo.

“Nel pomeriggio odierno la perturbazione continuerà a muoversi verso est“, riferisce il meteorologo Günther Geier. “Ha piovuto molto, soprattutto nella metà centrale e occidentale del territorio, con picchi di 50 litri per metro quadro registrati su un versante della Val Passiria. Il limite delle nevicate in Alto Adige è attualmente ancora al di sopra dei 2500 metri. Le precipitazioni si stanno attenuando e si prevede un miglioramento del tempo per le prossime giornate”.

Corsi d’acqua

“I livelli dei corsi d’acqua sono in aumento“, riferisce Stefan Ghetta dell’Ufficio provinciale Idrologia e dighe. “Il livello di attenzione è stato rilevato sulle sponde del fiume Adige a Marlengo. Esso è in aumento soprattutto in val d’Adige, Oltradige, Bassa Atesina e nella zona meridionale della Alta Val d’Isarco. Alla confluenza dei fiumi Isarco e Rienza si prevedono livelli idrografici più alti rispetto all’evento precedente. A causa dei livelli idrici già elevati, uniti ai terreni saturi, i livelli rilevati nel settore meridionale del fiume Adige sono elevati e si prevede che raggiungano la fase di preallarme“.

Il Servizio strade della Provincia è già pronto a intervenire e anche il Servizio di piena dell’Agenzia per la Protezione Civile sono in allerta e in costante contatto con i centri operativi periferici. A causa del terreno umido, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi frane e cadute di massi. I Vigili del Fuoco del Corpo permanente di Bolzano non hanno segnalato alcun intervento di rilievo, alla pari di tutti gli ambiti di sicurezza attivi su tutto il territorio.

