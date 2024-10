Allerta Meteo Alto Adige, attese forti piogge: rischio frane e innalzamenti dei fiumi

MeteoWeb

Il bollettino di allerta meteo, in previsione dei temporali annunciati in Alto Adige nelle prossime ore, sarà giallo per la giornata di martedì 8 ottobre e arancione per mercoledì 9. Lo ha confermato il direttore dell’Ufficio Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer. “Nel corso dell’odierna Conferenza di valutazione dell’Agenzia di Protezione Civile, abbiamo deciso di innalzare lo stato di protezione civile da Zero-Normale ad Allarme Alfa, in modo che le autorità e la popolazione vengano informate preventivamente“, spiega il direttore dell’Agenzia Klaus Unterweger.

Il meteorologo Günther Geier prevede precipitazioni piovose, dai 30 ai 60 millimetri, che andranno ad interessare tutto l’Alto Adige, risultando particolarmente intense sui versanti meridionali di Ultimo, Val Passiria, Racines, Ridanna, Bassa Atesina e Dolomiti di Sesto.

“Il maltempo previsto porterà ad un aumento dei livelli d’acqua nei fiumi principali e negli affluenti durante la notte tra martedì e mercoledì – spiega Stefan Ghetta, dell’Ufficio Idrologia e dighe – con picchi previsti nelle prime ore di mercoledì mattina. Si prevede che i livelli dell’acqua dei fiumi Isarco a Bressanone e Chiusa e dell’Adige, in Bassa Atesina, raggiungano i livelli di allarme e possano addirittura superarli“. La geologa Claudia Strada, dell’Ufficio Geologia e prove materiali, ha sottolineato che le frane potrebbero verificarsi solo nei giorni successivi, a causa del terreno umido causato dalla pioggia.

L’Ufficio strade della Provincia e Ufficio Sistemazione bacini montani sono pronti per l’impiego di personale.

