Allerta Meteo, avanza il nuovo Ciclone: violenti temporali in Toscana e Liguria, poi tre giorni terribili

Il maltempo continua a colpire l’Italia senza sosta: dopo i fenomeni meteo estremi dei giorni scorsi al Sud, da ieri il clou delle avversità atmosferiche è tornato al Centro/Nord e in modo particolare sulla Toscana dove abbiamo avuto forti temporali auto-rigeneranti in modo particolare sull’arcipelago, tanto che a Gorgona sono caduti addirittura 124mm di pioggia. Oggi le scuole in tantissimi comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa, e il maltempo sta infatti continuando come da copione.

Ma il grosso di piogge e temporali si verificherà nel pomeriggio, su gran parte della Regione che per il secondo giorno consecutivo sarà la più colpita a causa dei temporali auto-rigeneranti che si insinueranno fin nell’entroterra e secondo il modello Moloch del CNR-ISAC stavolta colpiranno in pieno anche Firenze:

Il maltempo non si attenuerà domani, venerdì 25 ottobre. Il nuovo ciclone proveniente dall’oceano atlantico si avvicinerà pericolosamente al Mediterraneo, con un fronte freddo molto vasto che andrà dall’Irlanda al Marocco, lasciando l’Italia ancora in balia delle correnti caldo-umide prefrontali.

Questo scenario determinerà l’inevitabile formazione di forti temporali nel Mediterraneo occidentale, tra le Baleari, la Sardegna e la Corsica, con fenomeni violentissimi appena al largo di Francia e Liguria. Per la mattinata di domani, venerdì 25 ottobre, il modello Moloch del CNR-ISAC evidenzia la possibilità di veri e propri “mostri” temporaleschi al largo della Costa Azzurra, con altri temporali in Liguria e Toscana, e piogge sparse al Nord/Ovest:

Nel pomeriggio-sera della stessa giornata di venerdì, i fenomeni violenti al largo di Francia e Golfo del Leone si abbatteranno sulla terraferma, con grande veemenza sulla Liguria di Levante, dove c’è il rischio di nuove pesanti alluvioni. Il maltempo continuerà ad accanirsi nelle medesime aree (coinvolgendo anche Emilia e alta Toscana) con gravi conseguenze sul rischio idrogeologico di questi territori.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nel weekend: inizieranno tre giorni terribili per Nord/Ovest e Sardegna, in quanto la perturbazione atlantica evolverà in un vero e proprio Ciclone Mediterraneo tra sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF evidenziano chiaramente la traiettoria del nuovo Ciclone che per giorni imperverserà sulla penisola Iberica ma nella prima fase di ingresso nel Mediterraneo, proprio tra sabato 26 e lunedì 28 ottobre, si posizionerà tra la Spagna e le Baleari condizionando pesantemente il tempo anche in Italia, con forti temporali e piogge alluvionali in Sardegna e al Nord/Ovest. Poi, nei giorni centrali della prossima settimana, avremo una breve tregua mite e soleggiata proprio grazie allo spostamento del Ciclone sul Portogallo e sull’oceano Atlantico, con un moto retrogrado particolarmente insolito che favorirà la risalita d’aria calda nel cuore del Mediterraneo, prima di una possibile irruzione fredda che si palesa all’orizzonte dopo il 2-3 novembre e che potrebbe portare freddo molto intenso e persino la prima neve in anticipo in Italia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi giorni.

