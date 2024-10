Allerta Meteo, caldo africano vs aria fresca: scarto di 15°C tra Nord e Sud

MeteoWeb

L’Italia si prepara a vivere giornate caratterizzate da un netto contrasto climatico tra Nord e Sud. A fronte di temperature che sfiorano i valori estivi nelle regioni meridionali, il Nord sarà alle prese con un clima più fresco, influenzato da correnti instabili in arrivo dall’Europa settentrionale. Il Sud Italia sarà dominato da un promontorio di alta pressione proveniente dall’Africa, che porterà un aumento significativo delle temperature. Le massime previste nei prossimi giorni vedono Catania e Olbia toccare i 34°C, seguite da Carbonia con 33°C.

Palermo, Iglesias e Nuoro raggiungeranno 32°C, mentre Cosenza, Benevento, Caltanissetta e numerosi centri sardi come Oristano, Cagliari e Sassari registreranno valori intorno ai 31°C. Altre città del Sud, come Catanzaro, Taranto e Salerno, avranno massime sui 30°C, garantendo così un clima decisamente estivo.

Nel frattempo, le regioni del Nord saranno interessate da una situazione completamente opposta. Una depressione situata sull’Europa nord-occidentale favorirà l’afflusso di masse d’aria umide e instabili, portando temperature ben più miti. Belluno avrà massime di soli 20°C, mentre Cuneo e Varese si attesteranno sui 21°C. Città come Milano, Brescia, Venezia e Parma vedranno le massime fermarsi a 22°C, mentre Bologna, Torino e Trieste toccheranno i 23°C.

Questo divario termico di oltre 14 gradi tra Nord e Sud è un chiaro esempio della complessa variabilità climatica che caratterizza il nostro paese. La depressione sull’Europa settentrionale richiama aria più fresca e instabile verso il Nord Italia, favorendo un clima autunnale anticipato. Di contro, il promontorio nordafricano si estende al Sud, regalando una coda di estate. Questa dinamica mette in luce come l’Italia possa essere meteorologicamente divisa, con fenomeni opposti anche in periodi di transizione come l’autunno.

