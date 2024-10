Allerta meteo: caldo anomalo invade l’Italia, ponte di Ognissanti sotto l’assedio africano

MeteoWeb

Il primo weekend di novembre, in concomitanza con il Ponte di Ognissanti, sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili e un insolito tepore autunnale. Un anticiclone di origine africana dominerà la scena meteorologica sull’Italia, portando sole e temperature sopra la media stagionale, con valori che potrebbero superare le medie di 5-6°C, soprattutto al Centro-Sud e nelle zone alpine. Le temperature saranno particolarmente elevate nelle regioni centrali e meridionali, dove si prevedono massime che raggiungeranno e supereranno i 20°C.

Questo “caldo fuori stagione” influenzerà anche le Alpi, regalando un clima mite insolito per il periodo autunnale. Tuttavia, le regioni del Nord, in particolare la Pianura Padana, vedranno temperature più contenute, condizionate dalla formazione di nebbie e foschie che limiteranno l’aumento dei valori diurni. Queste condizioni di ridotta visibilità rappresentano un rischio per la circolazione stradale, con un’intensificazione delle nebbie tra la sera e le prime ore del mattino.

Le aree maggiormente soggette alla nebbia includono il Piemonte orientale, la Lombardia, l’Emilia Romagna e alcune pianure del Triveneto. Anche nelle zone interne di Toscana, Lazio e Umbria non saranno da escludere banchi di nebbia o foschie dense, fenomeni che richiederanno particolare cautela agli automobilisti durante il ponte.

Secondo i principali centri di calcolo, questa fase mite e stabile dovrebbe persistere almeno fino al 3-4 novembre. Successivamente, un cambio di scenario potrebbe essere in arrivo: correnti più fredde di origine russa potrebbero progressivamente spostarsi verso i Balcani e poi raggiungere l’Italia, iniziando a influenzare il clima, soprattutto sui settori adriatici. Questo raffreddamento più marcato potrebbe portare a un calo delle temperature a partire dal 5-6 novembre, con un ritorno a condizioni più tipicamente autunnali.

Il Ponte di Ognissanti si prospetta, quindi, soleggiato e caldo, un periodo di tregua climatica che permetterà di godere del tempo all’aperto. Tuttavia, l’insidia delle nebbie in pianura e l’arrivo di aria più fredda a inizio novembre segnalano che l’autunno non è ancora pronto a lasciare spazio all’inverno, ma continua a riservare cambiamenti repentini.

