Allerta Meteo, arriva il Ciclone Mediterraneo: forte maltempo da domani, allarme per il weekend

MeteoWeb

Sta per tornare il maltempo sull’Italia: già oggi abbiamo le prime piogge deboli al Nord/Ovest, nubi sparse e diffuse anche nel resto d’Italia con cieli lattiginosi in modo molto diffuso. Le temperature sono ancora elevate, ben superiori rispetto alle medie del periodo, soprattutto in Sardegna dove Sassari e Oristano hanno raggiunto addirittura +33°C, ma in generale anche nel resto d’Italia con +27°C a Foggia, +26°C a Roma, Catania, Siracusa e Cosenza, +25°C a Firenze e Palermo.

La nuova ondata di maltempo per cui da oggi le autorità hanno già iniziato a diffondere l’allerta meteo sarà molto violenta. Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF illustrano chiaramente la traiettoria della perturbazione atlantica in arrivo dall’oceano, che poi diventerà un Ciclone Mediterraneo nel weekend sull’Italia persistendo più giorni sul nostro Paese:

Le carte del modello statunitense GFS con le previsioni delle precipitazioni dei prossimi dieci giorni sono davvero impressionanti: evidenziano in modo molto chiaro l’incredibile quantità di pioggia che cadrà sull’Italia, dapprima al Nord ma poi soprattutto al Centro/Sud tra il weekend e l’inizio della prossima settimana:

Allerta Meteo: l’inizio del peggioramento nella giornata di domani, mercoledì 16 ottobre

Le prime piogge serie torneranno sull’Italia, dopo una settimana di pausa dovuta all’Ottobrata, nella giornata di domani, mercoledì 16 ottobre. Pioverà in modo subito intenso in Piemonte e Liguria, sin dal mattino, ma le piogge saranno estese anche a Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta e Sardegna:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà a tutto il Nord e alla Toscana, con i primi temporali molto forti in Liguria e alta Toscana:

Questo ovviamente sarà solo l’inizio. Avremo una vera e propria escalation del maltempo giorno dopo giorno, per tutta la settimana: giovedì 17 i fenomeni meteo rimarranno moderati e concentrati prevalentemente al Nord, invece venerdì 18 ottobre avremo una brusca intensificazione del maltempo con forti temporali che provocheranno piogge alluvionali su gran parte del Paese, non più soltanto al Nord (comunque ancora colpito dai fenomeni meteo estremi), ma anche al Centro/Sud.

Sabato 19 sarà la giornata critica: vivremo il clou del peggioramento con piogge alluvionali su gran parte d’Italia, da Nord a Sud. Domenica 20 il maltempo si inizierà a concentrare al Sud, in modo particolare nelle aree joniche tra Golfo di Taranto (Puglia e Basilicata), Calabria e Sicilia. In queste aree il maltempo continuerà a colpire duramente nei primi giorni della prossima settimana (lunedì 21 e martedì 22 ottobre): sarà un peggioramento molto importante non solo per i rischi di conseguenze drammatiche a causa dei fenomeni meteo estremi, ancora impossibili da definire zona per zona con tutti questi giorni di preavviso, ma certamente anche per contrastare la siccità che sta ancora colpendo alcune zone del Sud. Pioverà copiosamente per giorni, con ottime ripercussioni positive sulle falde acquifere e sui livelli dei bacini idrometrici. Insomma, stavolta l’allerta meteo non è soltanto una brutta notizia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.