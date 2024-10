Allerta Meteo Liguria: domani scuole chiuse alla Spezia

MeteoWeb

Lezioni sospese domani, sabato 26 ottobre, nella città della Spezia a causa dell’allerta meteo in vigore in Liguria. A seguito della proroga dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, fino alle ore 12 del 26 ottobre, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

⁠la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado , ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio “ Puccini” ed i centri di formazione professionale

, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio “ Puccini” ed i centri di formazione professionale ⁠La sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

⁠La chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili.

⁠La chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da via XXVII Marzo e Via Indipendenza

L’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri

La sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale

La sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Il Centro Operativo sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.

