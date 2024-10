Allerta Meteo: domenica da incubo per la Calabria jonica, previsti 400mm di pioggia

MeteoWeb

Le previsioni meteo per domenica 20 ottobre delineano un quadro di condizioni atmosferiche instabili in diverse aree dell’Italia, con particolare preoccupazione per il Sud. Se al Nord e in parte del Centro si prevedono precipitazioni sparse e intermittenti, l’attenzione maggiore è rivolta alle regioni ioniche di Calabria e Sicilia, dove si attendono piogge torrenziali. Secondo i modelli meteorologici, in queste zone potrebbero cadere oltre 400 mm di pioggia nel corso di 24-36 ore, una quantità che in condizioni normali si accumulerebbe nell’arco di tre o quattro mesi.

Questo scenario allarmante porta con sé il rischio concreto di allagamenti e inondazioni, a causa dell’intensità e della persistenza delle precipitazioni. Sebbene la pioggia sia necessaria per alleviare la siccità che ha colpito duramente queste aree negli ultimi mesi, l’impatto benefico potrebbe essere limitato. Dopo lunghi periodi di siccità, infatti, il terreno si presenta spesso secco e compatto, quasi impermeabile, rendendo difficile l’assorbimento dell’acqua. Questo fenomeno è conosciuto come “runoff”, ovvero quando l’acqua piovana, non riuscendo a penetrare nel suolo, scorre rapidamente in superficie verso le aree più basse, aumentando così il rischio di allagamenti e piene improvvise.

Nonostante l’ingente quantità di pioggia prevista, quindi, l’effetto positivo in termini di ricarica delle risorse idriche potrebbe essere limitato. Il rapido deflusso delle acque ridurrà la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua, impedendo una significativa rigenerazione dei bacini idrici e dei corsi d’acqua. Questo squilibrio tra la necessità di pioggia e l’impossibilità di gestirla in modo efficace evidenzia l’importanza di migliorare la gestione del territorio.

La protezione civile è già in stato di allerta, consapevole del pericolo che incombe su queste regioni. Si raccomanda alla popolazione di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e le istruzioni delle autorità per evitare situazioni di pericolo. In particolare, le aree vulnerabili dovranno prepararsi a fronteggiare possibili inondazioni e frane, con un’attenzione particolare alla protezione delle infrastrutture, delle abitazioni e delle attività commerciali.

Questa situazione mette ancora una volta in evidenza l’urgenza di adottare misure preventive più efficaci. La frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi sono in costante aumento, e diventa sempre più necessario investire in sistemi di drenaggio efficienti e in strategie di adattamento che permettano di affrontare i rischi legati al cambiamento climatico. Solo con una pianificazione territoriale adeguata e una gestione ottimale delle risorse idriche sarà possibile ridurre i danni provocati da questi fenomeni estremi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.