Allerta Meteo: domenica con temporali in alcune regioni, ecco dove pioverà oggi

Allerta meteo oggi, domenica 6 ottobre 2024, a causa di instabilità e per la possibilità di temporali in alcune regioni: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un temporaneo aumento del geopotenziale in quota favorirà una situazione meteorologica maggiormente stabile sui mari occidentali, a causa di una pressione atmosferica generalmente elevata. Qualche accenno di instabilità rimarrà confinato all’estremo sud-est del medio-basso Adriatico, dove permarrà una blanda ventilazione di Maestrale e in parte Grecale, con qualche debole temporale tra Molise, Puglia e, localmente, nei pressi delle regioni prospicienti al Tirreno meridionale, tra cui la bassa Campania, Basilicata e Calabria,” si legge nel bollettino PRETEMP.

Un livello 0 è stato emesso, “soprattutto per la possibilità di locali piogge concentrate a carattere di rovescio forte e qualche tromba marina, specie al largo dell’Adriatico meridionale, senza escludere eventuali approdi di vortici sulle zone costiere, soprattutto al primo mattino“. Dalle ore serali e notturne, “flussi umidi sud-occidentali saranno convogliati verso il Mar Ligure e le Alpi orientali, in seno a una vasta saccatura atlantica, con effetti diretti sull’Italia a partire dalla prossima settimana. Nel periodo di validità previsionale, avremo inizialmente un aumento della nuvolosità cumuliforme, con qualche fenomeno convettivo sparso al largo del Mar Ligure“.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

