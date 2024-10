Allerta Meteo, drastico peggioramento in arrivo: 3 cicloni mediterranei in rotta su Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Dopo settimane di clima insolitamente caldo, caratterizzato da temperature tipiche di un’estate prolungata grazie alla presenza dell’anticiclone africano, l’Italia si prepara ad affrontare un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte di questa settimana. Le previsioni indicano l’arrivo di una serie di cicloni mediterranei che porteranno con sé piogge intense, venti forti e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sulle regioni Meridionali e nelle aree ioniche.

Il primo ciclone è previsto tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, e interesserà in particolare il Sud e le aree costiere dello Ionio. Gli esperti parlano di precipitazioni abbondanti e venti burrascosi, condizioni che potrebbero causare disagi in molte zone del Mezzogiorno. Questo ciclone inaugurerà una fase meteorologica estremamente dinamica, che potrebbe avere conseguenze importanti soprattutto nelle regioni del Meridione.

La perturbazione di metà settimana sarà solo il preludio a un secondo ciclone atteso per il fine settimana successivo, previsto essere ancora più potente. Questo secondo sistema ciclonico potrebbe infatti portare fenomeni atmosferici ancora più intensi, con il rischio di nubifragi, mareggiate e allagamenti, soprattutto in Calabria e Sicilia. Queste regioni, già duramente colpite da eventi atmosferici estremi in passato, potrebbero vivere giorni di forte criticità. L’attenzione sarà massima anche perché l’arrivo di piogge intense in un lasso di tempo relativamente breve aumenta il rischio di dissesti idrogeologici.

Ma la sequenza di perturbazioni non si esaurisce qui: una terza ondata di maltempo è attesa per la settimana successiva, con un nuovo ciclone che i meteorologi descrivono come il più imprevedibile. Questa terza perturbazione potrebbe riservare sorprese particolarmente intense e potenzialmente pericolose per alcune regioni, con possibili allagamenti e disagi alla viabilità.

Secondo le stime del modello meteorologico americano AccuWeather, le piogge potrebbero raggiungere accumuli di 400-500 mm, in particolare su Calabria e Sicilia orientale. Sebbene questi valori siano soggetti a incertezze e potrebbero essere sovrastimati, non si esclude che le precipitazioni raggiungano livelli critici, con conseguenze significative per il territorio.

Dopo un inizio d’autunno caratterizzato da stabilità atmosferica e temperature miti, l’Italia si appresta a vivere un radicale cambio di rotta sul fronte meteo. Le prossime settimane saranno cruciali, soprattutto per il Sud Italia, dove il rischio di eventi estremi, come alluvioni e mareggiate, è particolarmente elevato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.