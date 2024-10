Allerta Meteo Emilia Romagna: allarme arancione per temporali, piene e frane

MeteoWeb

Nuova allerta meteo arancione per domani in Emilia Romagna, diramata dall’Agenzia regionale della Protezione Civile. Nella giornata di domani, giovedì 3 ottobre, “sono previste dalla mattina precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco su tutta la regione. I fenomeni risulteranno in ulteriore intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola”, si legge nel bollettino di allerta.

“Le precipitazioni previste potranno generare, in particolare nell’Appennino centro-orientale, fenomeni di ruscellamento sui versanti, fenomeni franosi, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua del settore centro-orientale che nella serata potranno raggiungere le soglie 2 sugli affluenti di destra di Reno ed i bacini romagnoli”, si legge ancora.

“Dalle ore pomeridiane, sono anche previsti venti nordorientali di burrasca forte (75-88km/h) sulle aree costiere settentrionali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore e venti di burrasca moderata (62-74km/h) sulle aree costiere meridionali e sulle aree montane regionali con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. La ventilazione determinerà un aumento del moto ondoso che, seppur al di sotto dei valori di riferimento, potrà generare localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina”, conclude il bollettino.

Alla luce di queste previsioni, è stata emessa allerta meteo ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di FE, RA, FC, RN.

Emessa allerta meteo GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN; per mareggiate nella provincia di FE.

