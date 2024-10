Allerta Meteo Emilia Romagna: domani evacuazioni per i piani terra a San Lazzaro

MeteoWeb

Dalle 12 di domani, venerdì 25 ottobre, nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena, i cittadini che vivono al piano terra e nei seminterrati di tutta una serie di vie e località, tra cui Idice e Farneto, dovranno salire ai piani alti o, se impossibilitati, lasciare le loro case. È infatti stato emesso un nuovo ordine di evacuazione per alcune abitazioni, oltre alla chiusura di tutti gli impianti sportivi e parchi pubblici e delle scuole.

La decisione – spiega l’amministrazione della città alle porte di Bologna – arriva “per scongiurare ulteriori criticità dovute alle piogge che insisteranno su suoli già provati dall’alluvione dello scorso 19 ottobre e a possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”.

Le aree interessate

Le aree interessate sono a Ponticella – Via San Ruffillo, Via del Colle, Via Belvedere, Via del Rio, Via Edera, Via Benassi, Via dei Gelsi, Via Brizzi. E ancora via Fratelli Canova; via Minarini; via Fornace; via Ca’ Ricchi; via Bertelli; via Kennedy; via Paolo Poggi; via Mezzini; via Zucchi n. civici dispari; via Castiglia n. civico 4; a Castel de Britti – tutte le vie; al villaggio Martino Martiri di Pizzocalvo -tutte le vie; in loc. Pontebuco – tutte le vie compreso tratto via Bellaria; al Farneto- tutte le vie; al Trappolone – via Nazionale Toscana; a Mura san Carlo: via del Seminario. Inoltre a Idice via del Fiume e via Ca’ Bassa tutti i civici, in via Emilia dal 371 al 373 tutte le lettere direttamente prospicenti il fiume; sempre a Idice, la via emilia n. Civico 424 tutte le lettere.

Infine a Pizzocalvo tutte le vie, comprese via Molino grande, via Pedagna, via Fonde’ da incrocio via Palazzetti a n. Civico 24 e via Andreoli. Per la frazione del Farneto, l’ordine di evacuazione si estende anche i primi piani. In caso non si disponga di piani accessibili superiori al primo, sarà necessario evacuare l’intera abitazione.

Il Comune invita poi i cittadini a spostare i veicoli fuori dalle vie interessate dall’ordinanza e mettere in sicurezza gli animali.

Domani saranno chiusi anche gli impianti sportivi della città, i parchi pubblici e sarà attivo il divieto di circolazione nei percorsi ciclabili ed escursionistici. Altro invito è quello di limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo dei mezzi privati.

PalaYuri per l’accoglienza

In caso di bisogno, la struttura di accoglienza per l’emergenza è ancora il PalaYuri di via Repubblica 4, che sarà disponibile per tutte le persone interessate da episodi di allagamento, anche se non direttamente coinvolte della nuova ordinanza di evacuazione. In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla Centrale Operativa della Polizia Locale (utilizzando il numero telefonico 051/6228122), che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

