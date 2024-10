Allerta Meteo, i resti dell’ex uragano Kirk sull’Italia: ecco le zone più colpite oggi

MeteoWeb

Allerta meteo per forti temporali oggi in Italia, a causa del passaggio di una veloce saccatura in quota, collegata all’evoluzione in Europa dell’ex uragano Kirk: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il passaggio di una veloce saccatura in quota, collegata all’evoluzione in Europa dell’ex ciclone tropicale Kirk, disporrà correnti umide sud-occidentali che avranno componente ciclonica principalmente sul settore centro-settentrionale del dominio di previsione. Un minimo barico al suolo muoverà rapidamente dal Golfo Ligure verso l’alto Adriatico per poi tendere ad un lento processo di colmamento contestualmente all’indebolimento della sistema frontale associato,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Le zone favorevoli allo sviluppo di temporali saranno essenzialmente le regioni centrali e meridionali affacciate al Tirreno e al Mar Ligure oltre che al Nord-Est, ma con particolare riferimento alla fascia alpina e prealpina, e zone balcaniche occidentali. Un livello 1 si attende sulle Alpi e Prealpi di nord-est e sulle aree balcaniche occidentali per forti piogge concentrate ed a tratti anche prolungate, particolarmente sul comparto più orientale. Un livello 0 si attende sulle restanti zone indicate per temporali perlopiù generici ma con la possibilità per lo sviluppo di qualche tromba marina lungo le coste e qualche intensa precipitazione locale sui rilievi“.

Allerta Meteo, focus sulle zone con Livello 1

“Su queste zone si avranno piogge, anche convettive, localmente intense specie sui versanti esposti del settore alpino e prealpino di Nord-Est; mentre non si esclude qualche temporale semi-stazionario specie in prossimità dell’area friulana e balcanica. Saranno discreti i valori di lapse rate simulati, mentre con CAPE intorno ma non oltre i 1000 J/kg) e con DLS in aumento in corrispondenza del passaggio frontale (> 20 m/s) si potranno innescare celle temporalesche del tipo cluster irregolare inserite in copertura stratiforme, ma in qualche caso anche multicellulari in grado di determinare qualche grandinata (di piccole dimensioni) o ulteriore forte pioggia concentrata,” prosegue il bollettino PRETEMP.

“Il CAPE 0-3 km fino a 250-300 J/Kg in associazione a SRH 0-1 km fino a 180-200 m2/s2 potrà supportare l’innesco di trombe marine (livello 0) sulle aree costiere dell’alto Adriatico, in particolare sui settori a nord e ad est. Esse saranno più probabili lungo un boundary di basso livello tra flussi da SSE e SSW atteso meglio definito nel pomeriggio e in evoluzione verso le coste balcaniche. In linea di massima le precipitazioni (livello 1) saranno forzate anche dal lifting orografico sui versanti esposti ai flussi dominanti in bassa troposfera e da una previsione di PWAT>38-40 mm sempre su alto Adriatico e zone dell’entroterra“.

Le aree livello 0

Altrove, il livello 0 “varrà per forti piogge, in massima parte forzate dall’orografia, in particolare sui rilievi della Liguria di levante e crinale appenninico tosco-emiliano Le aree a livello 0 comprese nell’area tirrenica centro-settentrionale, tra levante ligure, Toscana e Lazio, potranno essere caratterizzate da CAPE 0-3 km >250 J/kg, sufficiente a stimare un livello 0 per trombe marine di tipo misociclonico, possibili anche sulle coste e in ambienti con convezione modesta,” conclude il bollettino.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.