Allerta Meteo, fenomeni estremi da Nord a Sud: cresce l’incubo di grandine e inondazioni

Nell’estate del 2024, il Nord Italia ha vissuto una fase di costante apprensione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Ogni temporale portava con sé il rischio di grandinate devastanti e raffiche di vento violente, capaci di infliggere seri danni a infrastrutture e proprietà, nonché rappresentare un pericolo per la popolazione. Con l’evolversi delle dinamiche atmosferiche, il Centro-Sud Italia sta ora affrontando fenomeni simili, tra cui un crescente rischio di alluvioni lampo e inondazioni estese. Questa crescente intensità e frequenza delle perturbazioni suggerisce una nuova normalità fatta di incertezza e vulnerabilità diffusa.

Le perturbazioni atmosferiche più intense sembrano colpire specifiche aree con maggiore frequenza e forza, in risposta a fattori come la morfologia del territorio, le correnti atmosferiche e soprattutto il riscaldamento globale. Quest’ultimo sta alterando i modelli meteorologici consolidati, rendendo alcune regioni del Paese particolarmente vulnerabili a eventi climatici estremi come temporali violenti, grandinate e inondazioni, una tendenza osservata anche a livello globale.

Tradizionalmente, la meteorologia utilizza la statistica per prevedere il “tempo di ritorno” di un evento estremo, ovvero l’intervallo medio tra due eventi di pari intensità. Tuttavia, la frequenza crescente di eventi estremi come le alluvioni in Emilia-Romagna dimostra che i modelli storici non sono più affidabili come in passato. Il riscaldamento globale sta accelerando i cambiamenti climatici, mettendo in crisi la capacità di fare previsioni accurate basate su dati storici.

Per adattarsi a questa nuova realtà, è essenziale aggiornare i modelli previsionali e rafforzare le infrastrutture, adottando un approccio dinamico e flessibile che tenga conto della crescente imprevedibilità del clima. La resilienza delle comunità locali e la capacità di adattamento delle istituzioni diventano quindi elementi chiave per affrontare efficacemente le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi del presente e del futuro.

