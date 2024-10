Allerta Meteo, FOCUS sul nuovo violento Ciclone in arrivo nel weekend: MAPPE terribili per sabato e domenica

MeteoWeb

Non ci sarà neanche il tempo di contare i danni e fare il punto della situazione per la scia di danni provocata dal maltempo del Ciclone Mediterraneo Irina, che un’altra tempesta incombe sull’Italia e nella seconda parte della settimana provocherà un’altra ondata di fenomeni meteo estremi da Nord a Sud. L’Italia è in pieno autunno e il meteo si comporta di conseguenza: si susseguono perturbazioni di origine atlantica che poi si accentuano nel Mediterraneo con particolare veemenza, grazie all’energia fornita dalle calde acque del Mare Nostrum.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano chiaramente l’arrivo della nuova tempesta nel Mediterraneo occidentale durante il prossimo fine settimana: sarà un Ciclone davvero cattivissimo per la risalite di un fronte caldo che colpirà in pieno l’Italia proprio tra sabato e domenica:

Il maltempo proseguirà di fatto senza sosta per tutta la settimana: mercoledì si estenderà a Sardegna e Nord/Ovest, giovedì si accentuerà al Nord, venerdì avremo piogge alluvionali al Nord/Ovest e sabato nuovi fenomeni estremi che coinvolgeranno anche Sardegna e Sicilia occidentale, persistendo nelle medesime aree nella giornata di domenica in quella che si prospetta come una pericolosissima area di confluenza delle correnti lungo il bordo sud/occidentale del nuovo Ciclone in arrivo.

Massima allerta, quindi, per i prossimi giorni: si ripeteranno fenomeni estremi come quelli già verificatisi fino ad ora, quali pesanti alluvioni e piogge monsoniche (oltre 400mm giornalieri!), seppur stavolta in zone diverse (Sardegna, Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia sono al momento le regioni a più alto rischio).

