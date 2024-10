Allerta Meteo, “forti temporali dal pomeriggio”: avviso dell’Aeronautica Militare per 3 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo per precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, in 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 26 ottobre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 26/10/24. Dal pomeriggio di oggi 26 ottobre 2024 e per le prossime 24/36 ore persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, sulla Liguria e sulla parte meridionale del Piemonte.

Si prevedono inoltre dalla tarda mattinata di domani 27 ottobre 2024 e per le successive 12/18 ore precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sul settore meridionale ed orientale della Sardegna.

I sopra citati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per ulteriori dettagli nello spazio e nel tempo si invita a porre attenzione alle previsioni ordinarie (fxiy68, fxiy69, fxiy70) ed alle successive previsioni di fenomeni intensi (fxiy65)“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

