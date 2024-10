Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per piogge e vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa delle piogge e del vento forte previsti nelle prossime ore. L’avviso sarà in vigore dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani. Una depressione interessa l’Italia settentrionale, riporta la Protezione civile, favorendo l’afflusso di correnti meridionali umide in quota. Nei bassi strati la formazione di un minimo barico sull’Alto Adriatico fra stasera e domani mattina provocherà forti correnti da est-nordest. Sulla costa, specialmente sul settore più orientale soffierà Bora forte, in particolare a Trieste, dove in serata, nella notte e fino alle prime ore di domani mattina sarà molto forte, con raffiche probabilmente attorno a 120-130 km orari. In mattinata le raffiche saranno in attenuazione, ma la Bora rimarrà ancora sostenuta.

Il verificarsi di tali eventi – ricorda la Protezione civile regionale – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, innalzamento dei corsi d’acqua del bacino dell’Isonzo, in particolare nelle zone già interessate dalle piogge dei giorni scorsi, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento forte e alle forti raffiche.

