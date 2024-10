Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: codice giallo per vento forte e temporali

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo diramata oggi dalla Protezione civile regionale del Friuli-Venezia Giulia causa di una depressione sulle isole britanniche che fa affluire sull’Italia correnti sudoccidentali umide. Domani giungerà un fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo. Nel corso della notte si verificheranno probabili piogge in genere moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense sulle Prealpi, specie sulle Prealpi carniche e il Piancavallo. Possibili temporali, specie verso sera e nella notte al passaggio del fronte. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio-sera. Sulla costa soffierà scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Nella notte temporaneamente soffierà libeccio poi in attenuazione. Vento forte da Sud anche in quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.