Allerta Meteo, il Ciclone risale al Centro/Nord: forti temporali e piogge torrenziali oggi e domani

Il maltempo continua a colpire l’Italia in queste ore: la risalita del fronte temporalesco che da ieri si alimenta nel Canale di Sicilia sta provocando piogge e temporali a tratti intensi su Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Nord/Est, in una giornata tipicamente autunnale, dal clima uggioso, grigio, il cielo coperto, le temperature fresche (siamo tra +16 e +18°C in pieno giorno in pianura).

Le immagini satellitari evidenziano proprio la risalita del fronte temporalesco da Sud verso Nord, colpendo il cuore d’Italia:

Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore. Il modello Moloch del CNR-ISAC prevede per il pomeriggio-sera di oggi forti temporali su alto Lazio, Toscana, Romagna e Veneto, con rovesci molto intensi anche in Friuli Venezia Giulia; Trentino Alto Adige, Umbria e Marche:

Allerta Meteo per domani, giovedì 24 ottobre

Anche domani, giovedì 24 ottobre, il maltempo continuerà ad imperversare sul Centro/Nord in modo localmente intenso. Avremo forti piogge in Liguria, persistenti nell’alto Lazio e ancora al Nord/Est sin dalle prime ore del mattino:

Piogge e temporali che insisteranno sparsi sul territorio con forti rovesci soprattutto in Liguria e Toscana nel pomeriggio/sera:

