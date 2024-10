Allerta Meteo, Italia spaccata in due: sarà un weekend di grandi contrasti

MeteoWeb

Nel prossimo fine settimana si prospettano due scenari meteorologici contrastanti sull’Italia, con condizioni di maltempo ancora persistenti in alcune aree e un miglioramento significativo in altre. In particolare, le regioni del Nord-Ovest dovranno fare i conti con un nuovo peggioramento, che porterà ulteriori piogge sabato. Questo potrebbe aggravare il rischio di alluvioni, già elevato a causa delle precipitazioni abbondanti delle settimane precedenti. Il Centro-Sud, invece, continuerà a beneficiare di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Il vero cambiamento è atteso a partire da domenica 27 ottobre, quando si intravede un netto miglioramento grazie alla rimonta di un vasto campo di alta pressione. Con il ritorno all’ora solare, che porterà tramonti anticipati, il bel tempo sarà protagonista su gran parte del Paese, regalando giornate soleggiate e cieli sereni. Questo cambiamento segnerà l’inizio di una fase meteorologica più stabile, con condizioni di alta pressione che dovrebbero dominare per buona parte della settimana successiva. È l’anticipazione dell’Estate di San Martino, il classico periodo di stabilità e clima mite che si verifica intorno all’11 novembre.

Tuttavia, come spesso accade durante l’autunno e l’inverno, l’alta pressione può comportare anche qualche fenomeno meno piacevole, specialmente in pianura e nelle valli. La stabilità atmosferica favorirà infatti la formazione di nubi basse, foschie e nebbie, che potranno persistere per gran parte della giornata, creando condizioni grigie e riducendo la visibilità. Questi fenomeni saranno più frequenti nelle zone interne e nelle pianure del Nord, mentre lungo le coste, nelle aree montuose e al Sud si potrà godere di un sole più deciso e di temperature miti.

Sebbene l’alta pressione porti temperature più gradevoli rispetto alle medie stagionali, è importante considerare che l’Estate di San Martino non sarà uniforme in tutto il Paese. Le aree costiere e meridionali godranno di condizioni più favorevoli, mentre in pianura e nelle valli potrebbe prevalere un clima più umido e nuvoloso.

In sintesi, il fine settimana sarà caratterizzato da un contrasto tra il maltempo residuo al Nord-Ovest e il miglioramento generale atteso da domenica. L’arrivo dell’alta pressione garantirà un periodo di stabilità meteorologica, con l’anticipazione di condizioni tipiche dell’Estate di San Martino, ma con possibili giornate grigie in alcune zone, specialmente in pianura.

