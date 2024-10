Allerta Meteo, l’Italia torna nella morsa del maltempo. ESTOFEX avverte: “allarme alluvioni lampo”

MeteoWeb

Allerta Meteo per forti piogge, rischio tornado e alluvioni lampo in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un doppio avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, alle 8 di venerdì 25 ottobre 2024. In dettaglio, il bollettino valido per 24 ore, dalle 8 di oggi alle 8 di domani, prevede un livello 1 su parti del Mediterraneo centrale principalmente per forti piogge (localmente eccessive) e un isolato evento di tornado. È stato emesso un livello 1 per alcune parti della Spagna orientale principalmente per forti piogge e un isolato evento di tornado.

Per quanto riguarda il bollettino valido per le successive 24 ore, dalle 8 di domani alle 8 di venerdì 25 ottobre, ESTOFEX prevede un livello 1 sulle regioni centro-occidentali del Mediterraneo principalmente per piogge da forti a eccessive e un rischio isolato di tornado/forti raffiche.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un’area di bassa pressione in fase di indebolimento si trova nel Mediterraneo occidentale, mentre una nuova si sviluppa tra Portogallo e Marocco, riporta il bollettino ESTOFEX. Una piccola area di bassa pressione staziona nel Sud della Germania, mentre un’altra più intensa arriva da Ovest. Al Nord, i sistemi meteorologici si muovono più velocemente (dall’Europa nord-occidentale alla Russia nord-occidentale). Un’ampia area di alta pressione (1035 hPa) copre l’Europa centrale, con un canale di bassa pressione stazionario verso Sud, soprattutto nel Mediterraneo centrale. Un’onda in movimento verso Est causa temporali nel Golfo di Finlandia, ma con pochi fenomeni intensi.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Da oggi fino a domani mattina, l’Italia sarà influenzata da una massa d’aria calda che arriva da Sud, lungo il Mar Tirreno occidentale. Questa situazione determinerà forti piogge, specialmente lungo la costa occidentale, in particolare vicino alla Sardegna e alla Corsica, con possibili temporali che si spostano verso il Centro-Ovest dell’Italia, riporta il bollettino ESTOFEX. La pioggia sarà intensa ma potrebbe indebolirsi la sera. Tuttavia, l’instabilità atmosferica rimarrà, con piogge localizzate lungo la costa. Vi è anche il rischio di un tornado isolato vicino alle zone di convergenza, soprattutto lungo le coste.

Nella parte settentrionale dell’Italia, ci sarà meno energia per i temporali, ma le piogge potrebbero essere abbondanti, specialmente nelle aree montuose, dove i fenomeni saranno più intensi.

Da domani fino a venerdì mattina, un flusso ciclonico da Sud/Ovest porterà venti da Sud/Est dal Mar Mediterraneo occidentale, con umidità crescente. Piogge intense e temporali, con rischio di alluvioni lampo, sono previsti specialmente sulla Sardegna, la Liguria e fino al Golfo di Genova. Ci sarà anche il rischio di raffiche di vento e tornado isolati, con possibilità di accumuli di pioggia oltre i 100 mm in 24 ore nelle zone più colpite.

Le mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.