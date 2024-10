Allerta Meteo, Jet stream impazzito: temperature fuori scala travolgono il nord Europa

MeteoWeb

Un’ondata di caldo inusuale sta per interessare il nord-ovest dell’Europa, con il Regno Unito in prima linea nell’affrontare temperature eccezionalmente alte per il mese di ottobre. Questo evento meteorologico straordinario è determinato da una rara configurazione della corrente a getto, che sta spingendo masse di aria calda provenienti dall’Africa verso il nord Europa, causando un notevole aumento delle temperature.

Temperature fino a 10°C sopra la media

Le previsioni indicano un aumento termico significativo: le temperature in Inghilterra e Galles potrebbero superare i 20°C, con picchi fino a 25°C previsti nel sud-est dell’Inghilterra. In alcune aree, questi valori risultano fino a 10°C oltre le medie stagionali, un dato impressionante per il mese di ottobre. Il Met Office, l’agenzia meteorologica britannica, prevede che il caldo possa durare fino a metà della prossima settimana, con la possibilità di stabilire nuovi record di temperatura per il periodo autunnale in alcune zone.

Il ruolo della corrente a getto “ondulata”

L’insolita configurazione della corrente a getto gioca un ruolo cruciale in questa ondata di caldo. Questa corrente d’aria, che normalmente si muove in direzione ovest-est stabilizzando il clima nelle medie latitudini, presenta attualmente una marcata ondulazione, che permette all’aria calda nord-africana di risalire verso nord. Questo fenomeno, sebbene raro, evidenzia come le dinamiche atmosferiche possano causare significative variazioni climatiche in tempi brevi, portando aria calda in regioni generalmente più fresche e viceversa.

Contrasti termici in Europa

Mentre il nord-ovest dell’Europa sperimenta un clima mite e asciutto, le zone del sud-est del continente, come i Balcani e l’area del Mar Nero, stanno affrontando temperature al di sotto della media stagionale. Questo contrasto termico tra le regioni europee evidenzia come le configurazioni atmosferiche possano influenzare il clima su scala continentale, con effetti anche opposti in aree geograficamente vicine.

Gli impatti del cambiamento climatico

Gli scienziati sottolineano che fenomeni di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Il riscaldamento globale sta alterando i pattern meteorologici, rendendo eventi estremi come ondate di caldo fuori stagione più probabili e intensi. Questo episodio di caldo anomalo in ottobre è solo l’ultimo esempio di una serie di fenomeni che mostrano l’evoluzione climatica in atto, spingendo i meteorologi a monitorare attentamente il ripetersi di queste configurazioni atmosferiche insolite.

Previsioni di pioggia in Europa

Nonostante le temperature elevate, sono previste piogge nelle aree più a nord del Regno Unito. In particolare, Scozia e Irlanda del Nord dovrebbero affrontare precipitazioni nei prossimi giorni, offrendo un contrasto alla situazione di caldo in altre zone del Paese. Questo aumento dell’umidità, abbinato al calore, potrebbe creare condizioni di variabilità atmosferica, con possibili temporali isolati.

L’episodio di caldo in arrivo sottolinea l’importanza di comprendere e adattarsi a queste nuove condizioni climatiche, che potrebbero diventare sempre più comuni in futuro. I cittadini sono invitati a monitorare gli aggiornamenti meteo per gestire al meglio le giornate di temperature sopra la media, tenendo conto delle possibili variazioni regionali di pioggia e clima più freddo nel resto d’Europa.

