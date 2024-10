Allerta Meteo Lazio: forti rovesci nelle prossime ore

MeteoWeb

La Direzione emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo valida dal mattino di oggi, 25 ottobre, e per le successive 9-12 ore. L’evento meteorologico vede il persistere di condizioni perturbate sui settori settentrionali del Lazio. Le precipitazioni attese nelle prossime ore saranno caratterizzare da rovesci di forte intensità con quantitativi di pioggia stimati al suolo da deboli a moderati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

