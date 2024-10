Allerta Meteo, l’ex uragano Kirk flagella l’Italia: forte maltempo al Nord, in serata si sposta verso Sud e Est

MeteoWeb

L’Italia è colpita dal maltempo provocato dal transito dell’ex uragano Kirk nel cuore d’Europa, e piogge torrenziali stanno colpendo la Lombardia nelle Regioni alpine e prealpine dove sono già caduti 139mm di pioggia al Monte Pora sulla Presolana, 120mm a Pescegallo di Geroga Alta, 101mm a San Pellegrino Terme, a Colere e al Monte Farno. Le piogge sono molto estese e giustificano pienamente l’allerta rossa lanciata ieri dalla protezione civile, tra i mugugni dei soliti ottusi che non credevano ad un maltempo così serio.

Fatto sta che a valle ci sono allagamenti e inondazioni, persino a Milano, e la situazione è critica anche a causa del prolungato periodo eccezionalmente piovoso che si trascina da mesi e che ha reso zuppi i terreni, ormai impossibilitati ad assorbire altra acqua.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà al Nord/Est e al Centro/Sud. Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali in Friuli Venezia Giulia, in Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia, con locali nubifragi in modo particolare al confine tra Italia e Slovenia.

Il maltempo interesserà anche il Centro/Sud, con piogge sparse in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma senza fenomeni estremi in queste aree.

