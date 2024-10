Allerta Meteo Liguria: dalla notte temporali forti sul Centro-Levante

MeteoWeb

Arpal ha emesso in Liguria allerta meteo gialla per temporali sul Centro-Levante (BCE) dalla mezzanotte alle 15 di domani, mercoledì 2 ottobre. Per oggi, viene segnalata bassa probabilità di temporali forti sulle zone BCDE. “Come previsto, il flusso umido da sud-ovest già presente sulla Liguria nella giornata odierna anticipa il peggioramento che investirà la regione tra la serata di oggi e domani, mercoledì 2 ottobre”, spiega Arpal.

“Dalla notte, infatti, i fenomeni si intensificheranno con un’alta probabilità di temporali forti sul Centro-Levante; tuttavia si attendono non tanto rovesci di intensità elevate ma precipitazioni tra moderate e forti che potrebbero anche essere persistenti visto il flusso continuo di libeccio. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud-ovest con raffiche fino a burrasca al mattino sui crinali e capi esposti di Ponente; mare molto mosso, fino a localmente agitato sul Centro-Levante. Giovedì nuovo impulso instabile sulla Liguria, ma al momento sembrerebbe meno intenso”, comunica Arpal.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

