Maltempo Liguria: temporali e raffica di 129 km/h a Tanadorso, confermata la chiusura dell’allerta

Arpal ha confermato per la Liguria la chiusura dell’allerta meteo gialla per temporali alle 13 su Zone BCDE e la chiusura dell’allerta gialla idrologica sui bacini grandi di A. Sui bacini grandi di C l’allerta gialla idrologica termina alle 16. Dopo il passaggio del fronte perturbato – che nella notte ha fatto registrare innalzamenti significativi dei livelli dei bacini medio grandi di Ponente con il superamento della prima soglia di guardia in alcune sezioni e cumulate rilevanti (Sella di Gouta nel comune di Apricale 77,4 mm in 3 ore, passo del Cerreto Comune di Fivizzano 46 mm /h e 16,4 mm in 5 minuti) – la situazione si prevede in miglioramento nel corso della giornata odierna con finestre soleggiate soprattutto a Ponente, ma ancora temporali moderati a macchia di leopardo, spiega Arpal in una nota. I venti saranno in calo (nella notte è stata registrata una raffica di 129,2 km/h a Tanadorso nel Comune di Ronco Scrivia) ma permane la mareggiata.

In serata insisterà sulla parte orientale di B e su C per onda da Sud-Ovest che si allunga con un periodo fino a 8-9 s.; il mare rimane invece localmente agitato su A. Domani la giornata si prevede asciutta, un po’ più variabile quella di sabato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

