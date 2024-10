Allerta Meteo Liguria: codice giallo per temporali prolungato fino alle 18

MeteoWeb

Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali in Liguria fino alle 18 di oggi, venerdì 18 ottobre, su tutte le aree ad esclusione dei grandi di E (Versanti Padani di Levante) che chiudono alle 14 e i grandi bacini di A (Ponente) che chiudono alle 16. Arpal riporta che a seguito del passaggio del sistema frontale nella notte permangono sulla regione condizioni di spiccata instabilità che fino al pomeriggio continuano a favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi di intensità fino a forte; successivamente e fino alla serata permane una bassa probabilità di fenomeni forti con piogge diffuse.

Anche nella giornata di domani si attendono condizioni di residua instabilità accompagnata da venti forti soprattutto sul centro ponente della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

