Allerta Meteo, Liguria e Emilia Romagna sotto assedio: nuova ondata di maltempo in arrivo

Le previsioni meteo per il fine settimana delineano un quadro variegato sull’Italia, con differenze sostanziali tra il Centro-Nord e il Sud del Paese. Nelle prossime ore, le regioni settentrionali e parte di quelle centrali dovranno fare i conti con una fase di maltempo, mentre il Sud continuerà a beneficiare di condizioni più stabili e soleggiate.

Nel dettaglio, le regioni del Centro-Nord, in particolare i settori tirrenici centrali e nord-occidentali, saranno caratterizzate da una situazione di instabilità che richiederà attenzione e, soprattutto, un ombrello a portata di mano. In queste aree, infatti, sono attesi rovesci e temporali, in particolare lungo le coste liguri e nelle zone interne della Toscana.

Al Sud, invece, il bel tempo proseguirà, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Solo qualche nube irregolare potrebbe fare la sua comparsa, ma senza apportare fenomeni significativi. Le temperature al Sud rimarranno miti, contribuendo a creare un clima ideale per attività all’aperto e passeggiate in abiti leggeri, quasi estivi.

Tuttavia, l’arrivo di una seconda perturbazione, previsto per venerdì 25 ottobre, intensificherà ulteriormente il maltempo al Nord e in parte del Centro. Questa nuova ondata di instabilità sarà localmente più intensa della precedente e interesserà in particolare le regioni nordoccidentali, con la Liguria di Centro-Levante, l’Emilia Romagna e l’alta Toscana che sperimenteranno le condizioni più critiche. Precipitazioni abbondanti e temporali potranno causare disagi in queste aree, richiedendo particolare attenzione soprattutto alla viabilità e alle attività all’aperto.

Nel frattempo, il Sud continuerà a beneficiare di condizioni meteorologiche stabili, con sole e temperature piacevoli che favoriranno un clima ideale per chi desidera trascorrere il fine settimana all’aperto.

Guardando oltre, il weekend presenterà ancora una certa instabilità sabato 26 ottobre, soprattutto sul Nordovest, dove le piogge persisteranno almeno fino alla mattina. Tuttavia, da domenica 27 ottobre, un vasto campo di alta pressione avanzerà gradualmente da ovest, riportando condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese. L’anticiclone garantirà un miglioramento significativo, con cieli sereni o poco nuvolosi che interesseranno quasi tutte le regioni, mettendo fine alla fase di maltempo su molte aree.

In conclusione, il fine settimana sarà caratterizzato da una fase di transizione: mentre il Nord e il Centro vedranno condizioni meteorologiche instabili, il Sud godrà di bel tempo e temperature miti. Tuttavia, l’arrivo dell’anticiclone domenica porterà un miglioramento generalizzato, restituendo condizioni più stabili su tutto il territorio nazionale.

