Allerta Meteo Liguria: scatta il codice rosso nello Spezzino, 97,4 mm/h a Campo Ligure

MeteoWeb

Da mezzogiorno è in vigore l’allerta meteo rossa nello Spezzino che, secondo l’ultimo bollettino fornito da Arpal, durerà fino a mezzanotte sui bacini grandi (Magra, Vara ed Entella). Sempre fino a mezzanotte l’allerta è arancione sui bacini piccoli e medi. Da mezzanotte alle 6 di domani l’allerta sarà gialla. Per quanto riguarda il genovesato, l’allerta arancione prosegue fino alle 21 di oggi, poi sarà gialla fino a mezzanotte. A ponente l’allerta è gialla fino alle 18 di oggi. Nella zona E che comprende i versanti padani e di ponente, l’allerta è arancione fino alle 15 di oggi e gialla dalle 15 alle 21. Per quanto riguarda la giornata di domani, dalle 15 a mezzanotte l’allerta sarà gialla su ponente, genovese, spezzino e sui versanti padani e di ponente.

Dopo il temporale forte, organizzato e persistente che dalla mezzanotte si è instaurato sul Mar Ligure, di fronte al levante genovese, e ha oscillato fra Genova e Spotorno e relativo entroterra per dodici ore, sta per arrivare il passaggio del fronte vero e proprio, sottolinea Arpal in una nota. Ingenti finora i quantitativi misurati puntualmente, con queste intensità orarie: 97,4 mm/h Campo Ligure; 94,6 mm/h Fiorino; 82,4 mm/h Campo ligure-Prai; 81,4 mm/h Rossiglione; 66, 4 mm/h Genova Pontedecimo. Campoligure ha superato i 300 mm in 24 ore (300.8 mm), di cui 272 mm in 6 ore, Fiorino 186mm/24 ore (147mm in 6 ore). In corrispondenza dell’arrivo del fronte le precipitazioni saranno diffuse: hanno già iniziato a interessare il ponente, con intensità molto elevate nell’entroterra imperiese (57.8 mm a Colle Belenda). Ruoteranno anche i venti, con l’ingresso del libeccio da sud-ovest: potrebbe contribuire a creare una nuova convergenza con lo scirocco (stamattina a 107.3 km/h a Fontana Fresca sopra Sori) sul centro-levante, in uno scenario in cui, ancora per qualche ora, anche la presenza della tramontana favorirà l’innesco dei temporali. Ci saranno perciò ancora rovesci e temporali fino alla serata, ma più rapidi e con meno umidità a disposizione.

Dopo il passaggio del fronte bisognerà comunque seguire le risposte del territorio, soprattutto dei grandi bacini, capaci di raccogliere tutta l’acqua su ampie porzioni di regione. Da domani pomeriggio/sera nuovo passaggio perturbato da ponente verso levante: sembra abbastanza veloce, ma con caratteristiche da seguire con attenzione, anche alla luce delle precipitazioni che si sono verificate e si verificheranno oggi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.