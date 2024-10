Allerta Meteo Liguria: Scirocco e temporali autorigeneranti fanno temere il peggio

MeteoWeb

Un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso sulla Liguria nei prossimi giorni, a causa dell’arrivo di una saccatura di origine nord-atlantica che si affonderà nel Mediterraneo occidentale. Questo fenomeno atmosferico, che si manifesterà tra giovedì e l’inizio della prossima settimana, darà origine a un intenso flusso umido di Scirocco, che interesserà l’intera Penisola italiana. In Liguria, gli effetti saranno particolarmente marcati, con un aumento delle precipitazioni e un rischio elevato di fenomeni temporaleschi.

Venerdì 25 ottobre, il Centro-Levante ligure sarà soggetto a temporali intensi e localmente stazionari, che potrebbero determinare accumuli significativi di pioggia in brevi periodi di tempo. Le condizioni atmosferiche peggioreranno ulteriormente nel corso del fine settimana, con lo Scirocco che intensificherà le piogge, estendendole anche alle aree del Ponente. Si prevede, dunque, una fase di maltempo prolungato e diffuso su tutta la regione.

In considerazione di questo scenario, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo. Dalle ore 00:00 di venerdì 25 ottobre, scatterà l’allerta arancione per temporali, il livello massimo, sui bacini piccoli e medi del Centro-Levante. Questa allerta resterà in vigore dalle 8:00 alle 21:00 di venerdì. Contestualmente, per i bacini più grandi del Levante, sarà attiva un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida per lo stesso intervallo di tempo.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal) ha segnalato che gli ultimi aggiornamenti modellistici indicano una fase di maltempo persistente, che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Le condizioni meteorologiche sul territorio rimangono quindi imprevedibili, con la necessità di aggiornamenti costanti del quadro previsionale. La valutazione delle criticità sarà aggiornata quotidianamente, in base alle quantità effettivamente registrate di pioggia e alla risposta del territorio, che già si presenta fragile a causa delle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti.

Il terreno, infatti, risulta particolarmente saturo dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la regione, causando allagamenti ed esondazioni, specialmente nell’area del Tigullio. Questo accresce ulteriormente il rischio di frane e smottamenti, rendendo la situazione particolarmente critica in caso di ulteriori precipitazioni intense.

In conclusione, le autorità raccomandano massima prudenza e l’attenzione costante alle comunicazioni ufficiali riguardanti l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle aree più a rischio. Il monitoraggio costante e la prontezza nella risposta saranno fondamentali per ridurre i potenziali danni causati da questa nuova ondata di maltempo.

